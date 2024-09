200M€ pour Kylian Mbappé, le PSG devait-il accepter ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

C’est L’Equipe qui a fait cette révélation ce mercredi. En 2022, quelques semaines seulement après avoir prolongé, Kylian Mbappé voulait quitter le PSG, s’estimant trahi par le club de la capitale. C’est alors que le désormais joueur du Real Madrid avait notamment ramené une offre de 200M€ de la part de Liverpool. Si celle-ci n’a finalement pas été acceptée, le PSG aurait-il dû plutôt dire oui ?

Après 7 ans de relation, le PSG et Kylian Mbappé ont divorcé à l’occasion du dernier mercato estival. Arrivé au terme de son contrat, l’international français n’a pas voulu prolonger, préférant ainsi s’engager librement au Real Madrid et réaliser son rêve par la même occasion. Mais voilà que Mbappé aurait pu quitter le PSG à plusieurs reprises ces dernières années. En 2022, on l’annonçait alors déjà proche du Real Madrid, mais il avait fini par prolonger. Le fait est qu’après cette signature, Kylian Mbappé aurait pu signer à Liverpool… pour 200M€.

Mbappé a réclamé son départ du PSG

Selon les informations de L’Equipe, pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger, le PSG lui avait fait d’énormes promesses comme notamment de recruter Bernardo Silva et Robert Lewandowski. Les deux stars ne sont finalement pas arrivées et le désormais joueur du Real Madrid se serait alors senti « trahi ». C’est alors que dans cette situation, peu de temps après avoir prolongé, Mbappé avait réclamé au PSG de partir lors du mercato. Le club de la capitale lui avait alors répondu de revenir avec des offres pour son transfert.

Liverpool proposait 200M€

C’est ce que Kylian Mbappé a fait. Celui qui était joueur du PSG était alors revenu avec deux propositions : une du Real Madrid et une de Liverpool. Les Reds, intéressés de longue date comme le10sport.com vous l’avait révélé, avaient alors proposé 200M€. Une offre faite alors à Antero Henrique, qui aurait demandé en réponse le double, soit 400M€. Cela ne sera finalement pas arrivé et Kylian Mbappé a fini par rester au PSG, club qu’il a quitté deux ans plus tard… pour 0€.

