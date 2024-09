Mercato : De Zerbi signe à l'OM et dégoûte un entraîneur

Axel Cornic

Avant de choisir Roberto De Zerbi, dont l’arrivée était liée au payement d’une indemnité à Brighton, l’Olympique de Marseille avait étudié d’autres pistes. C’est le cas selon nos informations de celle menant à Sérgio Conceição, qui a quitté le FC Porto en fin de saison dernière, mais qui a finalement laissé passer l’occasion marseillaise et n’a toujours pas de club.

Tout le monde est heureux de l’arrivée de Roberto De Zerbi à Marseille, mais les choses auraient pu se passer autrement. Nous vous avons en effet révélé sur le10sport.com que Pablo Longoria avait d’autres dossiers chauds au printemps dernier et c’est notamment le cas avec Sérgio Conceição, un profil intéressant qui avait d’ailleurs laissé un bon souvenir après son passage au FC Nantes.

La dernière recrue de l'OM annonce du lourd https://t.co/tYBKusDMj8 pic.twitter.com/kWYc9mGIpp — le10sport (@le10sport) September 11, 2024

Conceição se mord les doigts

Ça ne s’est finalement pas passé comme prévu, avec le technicien portugais qui a fait trainer en longueur les négociations avec l’OM... qui a finalement sauté sur l’occasion Roberto De Zerbi, lorsqu’elle s’est présentée. Une erreur, puisque Mediaset nous apprend ce mercredi que Conceição aurait aimé avoir plus de temps et aurait quelques regrets désormais, puisqu’il n’a pas de club et aurait beaucoup aimé revenir très vite après son départ du FC Porto.

« Je suis prêt à entraîner n'importe quelle équipe »

Récemment interrogé sur son avenir, il a d’ailleurs laissé entendre qu’il aimerait assez vite reprendre du service. « Je suis prêt à entraîner n'importe quelle équipe, mais certainement pas la Roma, jamais » a déclaré Sérgio Conceição, au micro de Radiosei. « Je n'ai jamais oublié la Lazio. J'ai passé de très bons moments ici, je viens souvent à Rome et les supporters de la Lazio sont restés dans mon cœur. Je suis un professionnel, on ne sait jamais où je pourrais finir. Je dois regarder devant moi ».