Départ de Mbappé : La nouvelle annonce du boss du PSG

De l’eau a coulé sous les ponts depuis son départ, mais le fantôme de Kylian Mbappé semble toujours planer sur le Paris Saint-Germain. C’est le cas avec Nasser Al-Khelaïfi qui a de nouveau été questionné sur la situation de son équipe, orpheline de la star française partie au Real Madrid.

On a pu voir à l’œuvre le nouveau PSG depuis le début de la saison. Et si certains avaient des craintes après le départ de Kylian Mbappé, pour le moment les choses se passent plutôt bien. Un joueur comme Bradley Barcola semble avoir pris une toute envergure et avant le début de la Ligue des Champions, l’équipe totalise un 100% de victoires avec pas moins de 13 buts marqués en trois matchs.

« Le départ de Mbappé ? Le plus important reste le club »

Cela ne suffit pas à totalement oublier Mbappé, puisque le président du PSG a été une nouvelle fois interrogé sur ce sujet par des médias étrangers, en marge d’un match de padel. « Le départ de Mbappé ? Le plus important reste le club et on parle d'un club comme le PSG ! » a assuré Nasser Al-Khelaïfi, dans une vidéo diffusée sur Mediaset.

« Lors des deux matches de Ligue des Nations, les buts ont tous été marqués par nos garçons »

« Nous avons beaucoup de joueurs forts cette saison et il suffit de regarder tous les buts de la France » a poursuivi le président Al-Khelaïfi, glissant un tacle à peine voilé à Kylian Mbappé. « Lors des deux matches de Ligue des Nations, ils ont tous été marqués par nos garçons : Barcola, Dembelé et Kolo Muani. Nous sommes fiers de les avoir dans l'équipe ».