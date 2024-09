Officiel : Le PSG relance le feuilleton Mbappé !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé a quitté le PSG pour rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement. Alors que le club de la capitale ne lui a pas versé tous ses salaires et primes de la saison dernière, le capitaine de l'équipe de France a saisi la commission juridique de la LFP, qui aurait demandé aux deux parties de mettre en place une médiation. Via un communiqué, le PSG a lâché une annonce officielle sur son litige avec Kylian Mbappé.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a claqué la porte du Parc des Princes. En effet, la star de 25 ans s'est engagée librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Son contrat avec le club parisien s'étant terminé le 30 juin. Alors que le PSG ne lui a pas versé tous ses salaires et primes de la saison dernière, Kylian Mbappé est en guerre avec son ancien club depuis de longs mois.

La LFP réclame une médiation entre Mbappé et le PSG

Selon les informations de RMC Sport, Kylian Mbappé a saisi la commission juridique de la LFP le 8 aout, et ce, pour que le PSG lui verse environ 55M€. Ce mercredi matin, les deux parties se sont rendues au siège de l'instance pour régler leur litige. Et la commission juridique de la LFP aurait convaincu la direction du PSG et le clan Mbappé de mettre en place une médiation. Ainsi, si les deux camps finissent par trouver un accord entre eux, les démarches juridiques seront terminées.

Le PSG valide la médiation avec Mbappé

Via un communiqué officiel, le PSG a confirmé que la commission juridique de la LFP a réclamé la mise en place d'une médiation avec le clan Mbappé. Une solution validée par le club parisien. « Le Paris Saint-Germain se réjouit de l'audience qui s’est tenue aujourd’hui pendant deux heures devant la Commission Juridique. Le Club a rappelé que le joueur avait pris des engagements clairs, répétés en public comme en privé, et que ces engagements doivent être respectés par le joueur, dans le contexte de 7 saisons fantastiques correspondant à un investissement sans précédent du Club. À la lumière des arguments documentés du Club, la Commission a insisté sur la mise en place d’une médiation entre les parties, que le Paris Saint-Germain recherche depuis de nombreux mois. La Commission a invité le joueur à considérer ce processus de médiation », peut-on lire.