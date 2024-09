PSG - Mbappé : Ce clash à 55M€ n'est pas terminé !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé s'est engagé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. S'il a quitté définitivement la ville de Paris, l'actuel numéro 9 merengue n'a pas encore tout réglé avec son ancien club. En guerre avec le PSG, Kylian Mbappé réclame environ 55M€. Ainsi, les avocats des deux parties ont rendez-vous ce mercredi matin devant la commission juridique de la LFP pour régler ce litige.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a décidé de ne pas activer la clause pour prolonger d'une saison. Refusant catégoriquement de laisser le capitaine de l'équipe de France partir librement et gratuitement, le club de la capitale a décidé de le mettre à l'écart l'été dernier. Une manière de le pousser à rempiler ou à accepter d'être transféré.

«Trahi», Mbappé très en colère contre le PSG ! https://t.co/uI0hqXl5Gl pic.twitter.com/2hKml4nEA1 — le10sport (@le10sport) September 11, 2024

Mbappé réclame 55M€ au PSG

Pour être réintégré au groupe de Luis Enrique la saison dernière, Kylian Mbappé a passé un pacte avec le PSG, acceptant de renoncer à certaines primes de fidélité. Toutefois, les deux parties n'ont visiblement pas réussi à se mettre d'accord sur une somme précise.

Mbappé et le PSG ont rendez-vous ce mercredi

Transféré librement et gratuitement au Real Madrid à la fin de son contrat le 30 juin, Kylian Mbappé est en pleine guerre financière avec le PSG. En effet, le numéro 9 merengue a saisi la commission juridique de la LFP à la fin du mois d'aout, et ce, pour des arriérés de salaire et de primes de la saison 2023-2024. Alors que Kylian Mbappé réclamerait 55M€ au PSG, les avocats des deux parties auraient rendez-vous ce mercredi matin d'après L'Equipe. Affaire à suivre...