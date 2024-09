PSG : Coup de théâtre pour ce transfert au Real Madrid

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2027, Fabian Ruiz pourrait quitter le PSG dans un avenir proche. Selon la presse espagnole, le Real Madrid serait emballé par l'idée de recruter le milieu de terrain parisien en 2025. Mais heureusement pour le PSG, Fabian Ruiz ne voudrait pas claquer la porte du Parc des Princes, préférant se battre pour gagner sa place au sein de l'effectif de Luis Enrique.

Etincelant sous les couleurs du Napoli, Fabian Ruiz a alarmé la direction du PSG. A tel point que le club de la capitale a déboursé environ 22,5M€ lors de l'été 2022 pour s'attacher les services du milieu de terrain espagnol.

Le Real Madrid en pince pour Fabian Ruiz

Arrivé il y a deux saisons au PSG, Fabian Ruiz pourrait ne plus faire long feu à Paris. Selon les informations d'Eduardo Inda, patron d'Ok Diario, le Real Madrid voudrait arracher le joueur de 28 ans au club parisien en 2025. Mais quelle est la position de Fabian Ruiz ?

Fabian Ruiz ne veut pas quitter le PSG

A en croire les indiscrétions d'Eduardo Inda, divulguées ce mardi matin, Fabian Ruiz serait intéressé par l'idée de signer au Real Madrid, et ce, parce qu'il serait en froid avec Luis Enrique. Une information balayée par L'Equipe ce mercredi. Comme l'a indiqué le média français, Fabian Ruiz serait prêt à batailler au PSG. Croyant en son destin dans la capitale, le numéro 8 rouge et bleu assure en privé qu'il se sent bien à Paris. Pour rappel, Fabian Ruiz est lié au PSG jusqu'au 30 juin 2027.