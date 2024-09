Mercato - Real Madrid : Mbappé va provoquer un transfert XXL ?

Pierrick Levallet

Le mercato estival 2024 a marqué la fin de l’histoire entre le PSG et Kylian Mbappé. Le capitaine de l’équipe de France a signé libre au Real Madrid cet été. Mais son arrivée semble faire une victime dans le vestiaire avec Rodrygo. L’international brésilien vit un certain malaise et pourrait même reconsidérer son avenir chez les Merengue si la situation ne s’arrange pas.

Le Real Madrid a frappé un très grand coup sur le mercato cet été. Le club madrilène a fini par mettre la main sur Kylian Mbappé. Le capitaine de l’équipe de France ne souhaitait pas prolonger au PSG et a donc débarqué libre chez les Merengue. Mais son arrivée semble avoir déjà fait une grosse victime dans le vestiaire de Carlo Ancelotti.

Rodrygo vit un malaise au Real Madrid...

En effet, Rodrygo vivrait un certain malaise depuis le transfert de Kylian Mbappé. L’international brésilien ne se sentirait pas vraiment considéré à sa juste valeur et aurait même l’impression d’être utilisé comme un bouche-trou au Real Madrid. Il pourrait d’ailleurs être amené à reconsidérer son avenir d’ici quelques mois.

... et va reconsidérer son avenir ?

Comme le rapporte Relevo, Rodrygo pourrait décider de quitter le Real Madrid si jamais sa situation ne s’arrange pas rapidement. Le contrat de l’attaquant de 23 ans court jusqu’en juin 2028, mais il pourrait faire ses valises si la Casa Blanca ne lui donne pas plus d’importance. Kylian Mbappé pourrait indirectement provoquer son transfert, qui s’annonce colossal. À suivre...