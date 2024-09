PSG : Vitinha et Zaïre-Emery embarrassent Luis Enrique

Arnaud De Kanel

Pendant cette trêve internationale, le PSG a vu deux de ses cadres quitter le terrain sur blessure : Vitinha et Warren Zaïre-Emery. Le premier s'est blessé sous les couleurs du Portugal, tandis que le second a dû renoncer à jouer pour l’équipe de France. Une situation délicate pour Luis Enrique, à une semaine d’un duel face à Brest et à l'approche de la Ligue des champions. L'entraîneur espagnol pourrait ainsi se retrouver sans deux de ses piliers au milieu de terrain, dans un secteur où peu de solutions s'offrent à lui.

Une trêve et déjà deux blessés pour le PSG. Deux cadres de l’effectif dirigé par Luis Enrique sont revenus blessés après avoir porté les couleurs de leur sélection nationale lors de la première journée de la Ligue des Nations : Vitinha et Warren Zaïre-Emery. Un coup dur pour le club de la capitale, qui devra certainement composer sans eux lors des prochains matchs.

Vitinha et WZE forfaits ?

Vitinha a été victime d'une blessure à la cheville lors du match entre le Portugal et la Croatie. Le milieu de terrain a été contraint de rentrer à Paris afin de suivre des soins et il est très incertain pour le match face à Brest ce week-end. Mais ce n'est pas la seule mauvaise nouvelle pour le club parisien. Warren Zaïre-Emery, 18 ans, a également subi une blessure, cette fois avec l'équipe de France. Entré en jeu contre l'Italie vendredi dernier, le jeune prodige souffre d'une lésion au mollet gauche. Son état est encore plus inquiétant puisqu'un forfait face à Gérone en Ligue des champions est évoqué.

Peu de solutions pour Enrique

Ces deux blessures mettent Luis Enrique dans l'embarras. En effet, l'entraineur du PSG n'a que trois milieux de terrain de métier sur le banc avec Kang-In Lee, Senny Mayulu et Fabian Ruiz puisque Manuel Ugarte et Carlos Soler ont quitté le club de la capitale dans les derniers instants du mercato. A lui désormais de trouver la meilleur formule si ce double forfait venait à se confirmer.