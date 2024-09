PSG : Dembélé doit prendre exemple sur Mbappé, il balance

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancien joueur du FC Barcelone, Ousmane Dembélé a rejoint le PSG lors de l'été 2023. L'ailier de 27 ans est à son niveau, mais il manque toujours d'adresse face au but. Ce qui l'empêche de passer un nouveau cap en tant que footballeur professionnel. Buteur face à la Belgique lundi soir, Ousmane Dembélé sait désormais comment gommer ses lacunes devant le but. En effet, le numéro 10 du PSG doit être capable de placer ses frappes lorsqu'il sort de ses dribbles.

Alors qu'on fait souvent appel à lui en club comme en sélection, Ousmane Dembélé est parfois critiqué pour son manque de précision et d'efficacité au moment de frapper. L'ailier droit a bien débuté sa saison avec le PSG et s'est offert un premier but avec les Bleus depuis près d'un an. Pour passer à la vitesse supérieure, il devrait prendre exemple sur Kylian Mbappé au moment de frapper, comme le suggère Claude Puel.

Équipe de France : Écœurée par Dembélé, une star prête à tout plaquer ? https://t.co/IOWV305bvl pic.twitter.com/EVwSvrNzKG — le10sport (@le10sport) September 10, 2024

Dembélé a parfois du mal à finir

S'il a tenté sa chance avec succès lundi face à la Belgique, Ousmane Dembélé envoie parfois des frappes lointaines dans les tribunes car il manque de précision. Au moment de trouver les filets, Grégoire Margotton en direct sur TF1 a affirmé qu'il devrait « en marquer 15 par saison des buts comme celui-là. » Un constat partagé par Claude Puel, conscient de difficultés de l'ailier dans ce domaine. « Il n'est pas le seul joueur dans ce registre à avoir du mal dans la finition. Les plus grands dribbleurs, et je l'ai vécu avec Thierry Henry à Monaco ou avec Hatem Ben Arfa à Nice, ont souvent tendance à vouloir frapper très fort à la sortie de leurs enchaînements de dribbles. Il faut leur faire travailler le relâchement, la précision et l'efficacité. Il faut les faire passer de la frappe en force au relâchement » analyse l'ancien entraîneur de l'ASSE dans L'Equipe.

Faire comme Mbappé ?

Kylian Mbappé n'est pas dans la forme de sa vie en ce moment, mais il reste un joueur extrêmement talentueux quand tout va bien. Claude Puel pense qu'il faudrait qu'Ousmane Dembélé modifie un peu sa manière de tirer pour faire comme son ancien coéquipier au PSG. « Quand Dembélé sort d'un dribble, huit fois sur dix, il met une mine, alors qu'il a la qualité technique et les deux pieds pour enrouler ou sortir des frappes cachées. Il devrait accentuer son travail là-dessus. Comme Mbappé, qui désormais enroule. Comme Barcola. Quand Henry a préféré enrouler que frapper fort il est devenu inarrêtable » poursuit Puel.