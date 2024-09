PSG : Le Qatar régale Deschamps, c'est historique !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En décrochant la victoire lundi soir à Lyon face à la Belgique dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des Nations (2-0), la France a évité une troisième défaite consécutive, une série noire qui n'avait plus été vue depuis 2013. Les Bleus ont livré une prestation plutôt convaincante par rapport aux dernières sorties et en ce moment, Didier Deschamps peut surtout s'appuyer sur l'apport offensif des joueurs du PSG, comme jamais auparavant.

Sous le feu des critiques en ce moment en raison de la qualité du jeu produit par l'Equipe de France, Didier Deschamps avait prévenu qu'en ce premier rassemblement, il allait essayer de faire tourner son effectif pour trouver de nouvelles solutions. Lors de l'Euro, c'est surtout le secteur offensif qui avait pêché. Mais une tendance se dégage fortement en ce moment chez les Bleus : ce sont les joueurs du PSG qui trouvent le chemin des filets. La série en cours est la plus grande pour le club parisien.

Kylian Mbappé reçoit un message du PSG ! https://t.co/0Ju9ASQmiy pic.twitter.com/IAd63z4Zra — le10sport (@le10sport) September 10, 2024

Le PSG à la rescousse de Deschamps

A la tête des Bleus depuis 2012, Didier Deschamps connaît peut-être la période la plus difficile à ce poste de sélectionneur. Plus souverain auprès du public et même auprès de certains joueurs, il est loin de faire l'unanimité. Heureusement, il peut toujours compter sur les joueurs du PSG, déjà en tête au classement des buteurs en Equipe de France dans l'histoire. En effet, si l'on regarde bien, Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé se sont illustrés face à la Belgique lundi soir et Bradley Barcola a marqué trois jours plus tôt. A l'Euro, l'ancien joueur de Francfort avait également marqué face à l'Espagne en demi-finales (1-2). Kylian Mbappé avait marqué sur penalty face à la Pologne en phase de poules (1-1). Avant, il avait terminé le travail face au Luxembourg en amical (3-0). Comme le signale Opta, les six derniers buts, hors contre-son-camp, de la France ont été inscrits par des joueurs sous contrat au PSG. C'est une grande première depuis plus de 20 ans, et l'arrivée de Nasser Al-Khelaïfi à la présidence du club parisien.

Une première historique

La société spécialisée dans les sondages et les statistiques révèle qu'une telle série n'avait plus été observée en Equipe de France depuis juillet-août 2003, lorsque six buts avaient été inscrits par des joueurs d'Arsenal à l'époque. A l'échelle du PSG, il s'agit donc d'une grande première pour ce club qui a changé de dimension depuis l'arrivée du Qatar au début des années 2010. Malgré le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, Didier Deschamps peut logiquement continuer à faire confiance aux joueurs parisiens.