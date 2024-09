Barcola : Didier Deschamps s'est agacé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Bradley Barcola espérait, certainement, un autre accueil de la part du Groupama Stadium. Formé à l'OL, mais parti au PSG la saison dernière, l'ailier a été copieusement sifflé par le public lyonnais au cours de la rencontre de Ligue des Nations face à la Belgique ce lundi soir (2-0). De quoi agacer sérieusement Didier Deschamps.

L’accueil était glacial au Groupama Stadium. Quelques jours après la défaite de l'équipe de France face à l’Italie, le public s’en est pris aux grands perdants comme Kylian Mbappé ou Didier Deschamps. Mais le stade a, aussi, sifflé Bradley Barcola, mais pour une toute autre raison. Les supporters lyonnais ne lui ont pas pardonné son transfert au PSG durant l’été 2023, même si son départ avait permis à l’OL de récupérer un joli chèque de 45M€.

La réaction de Deschamps sur le banc

Entré en cours de seconde période, Barcola a été conspué à chacune de ses prises de balle. De quoi agacer Didier Deschamps. Selon les informations de RMC Sport, le sélectionneur s’est levé, à de nombreuses reprises, de son banc, comme pour montrer sa désapprobation et son mécontentement.

«Quand on vient, on supporte l’équipe de France… »

Après la rencontre, il a d’ailleurs regretté les sifflets à l’encontre de Barcola. « J’ai entendu ceux pour Bradley. Je ne vais pas plus pointer du doigt un club ou un autre, mais c’est le seul regret quand on va jouer en Province : il peut y avoir ce type de réaction. Ça n’a pas d’influence sur moi mais ça en a évidemment sur les joueurs. Quand on vient, on supporte l’équipe de France… » a déclaré le sélectionneur.