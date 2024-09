Mercato - PSG : Un gros transfert est déjà annoncé pour Barcola ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG avait vu juste en recrutant Bradley Barcola pour 45M€ durant l'été 2023. En l'espace de quelques mois, l'ailier, formé à l'OL, est devenu l'un des joueurs cadres de Luis Enrique et l'un des plus dangereux en équipe de France. Pour l'heure, le club parisien profite de ses services, mais des tops clubs pourraient, bientôt, pointer le bout de leur nez.

Bradley Barcola se fait un nom. Déjà en Ligue 1 où il a claqué quatre buts en trois matches, mais aussi sous le maillot de l’équipe de France. Face à l’Italie vendredi dernier, le membre du PSG est devenu le joueur le plus rapide à trouver le chemin des filets (12 secondes). Son sélectionneur, Didier Deschamps, a eu des mots bienveillants en évoquant son efficacité.

Deschamps est admiratif

« Déjà il était avec nous à l’Euro, Il est jeune, j’ai une équipe qui est jeune encore, qui s’est rajeunie sur ce rassemblement aussi et ça passe par des étapes mais il est en plein en confiance, dans une bonne période où il a une très bonne efficacité, donc tant mieux. Sa capacité à éliminer, faire des différences, il a toujours eu. S’il a ce ratio d’efficacité en plus, bien évidemment mais ça passe par des étapes. Il a connu l’Euro même s’il n’a pas débuté beaucoup de matchs quand il a eu à rentrer et il est dans une progression constante avec un potentiel qui est énorme » avait lâché Deschamps.

Un départ déjà programmé

Barcola impressionne aussi ses anciens éducateurs à Lyon comme Gérard Bonneau. Selon lui, l’ailier pourrait très vite être sollicité par de grandes écuries européennes. « Il m’épate, c’est un régal de le voir jouer. Je suis vraiment fier de lui, d’autant qu’il vient de Lyon et de Villeurbanne comme moi ! (...) C’est aujourd’hui un joueur de classe internationale. Il va devenir indispensable à l’équipe de France. Paris ne s’est pas trompé quand il l’a recruté. Maintenant, il va avoir du mal à le garder. Des tops clubs européens s’intéressent à lui… » a-t-il confié dans les colonnes du Progrès.