Mercato : Il raconte son transfert «un peu spécial» à l’OM

Avec la grave blessure de Faris Moubagna, le recrutement d’Elye Wahi n’a pas suffi en attaque et l’Olympique de Marseille a ainsi cherché une solution en fin de mercato. Elle a été trouvée en Angleterre avec Neal Maupay, qui est arrivé en provenance d’Everton sous la forme d’un prêt avec une option d’achat fixée à 4M€.

Il y a eu énormément de changements à Marseille ces derniers mois et c’est surtout le cas en attaque. Exit Pierre-Emerick Aubameyang, meilleur buteur de la saison dernière, place à Elye Wahi. Ce dernier, arrivé en provenance de Montpellier, sera notamment épaulé par une autre recrue estivale, Neal Maupay.

« Je suis arrivé à la toute fin du mercato, j'étais direct dans le bain »

Le natif de Versailles a été présenté à la presse ce mardi et cela a été l’occasion pour lui de se confier au sujet de son mercato estival et son arrivée à l'OM. « C’est un peu spécial, je suis arrivé à la toute fin du mercato, j'étais direct dans le bain avec les premières minutes à Toulouse » a expliqué Neal Maupay.

« Quand l'OM et un des meilleurs coachs au monde vous appellent... »

« On s'est entraîné jusqu'à samedi, on a repris aujourd'hui, j'ai hâte d'enchaîner les entraînements et les matchs » a poursuivi le nouvel attaquant de Roberto De Zerbi à l’OM. « La priorité, ce n'était pas forcément de rentrer en France, mais quand l'OM et un des meilleurs coachs au monde vous appellent... Tout simplement, c'était une évidence ».