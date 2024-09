Mercato XXL à l'OM, De Zerbi fait le bilan

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si le mercato reste encore ouvert dans certains pays, cela ne devrait désormais plus bouger à l'OM. Même si Chancel Mbemba est encore là, il devrait rester à Marseille. L'heure est donc maintenant au bilan et la question a notamment été posée à Roberto De Zerbi. L'entraîneur de l'OM a ainsi livré son regard sur le mercato estival réalisé par l'OM.

Une fois n'est pas coutume, le mercato estival a encore été très mouvementé du côté de l'OM. Le club phocéen a tout d'abord changé d'entraîneur avec l'arrivée de Roberto De Zerbi. Ce sont ensuite 11 nouveaux joueurs qui ont été recrutés, avec notamment les gros investissements réalisés pour faire venir Mason Greenwood et Elye Wahi, et en parallèle, on a assisté à plusieurs départs à Marseille. L'effectif a ainsi considérablement été chamboulé à l'OM, mais De Zerbi se satisfait du travail réalisé durant les derniers mois.

Mercato - OM : Surprise, il a dit non à De Zerbi ! https://t.co/1xtzYlxfcr pic.twitter.com/9oNMgLmujK — le10sport (@le10sport) September 9, 2024

« Je suis très content du mercato réalisé »

En marge d'un entraînement à La Commanderie ce lundi, Roberto De Zerbi s'est confié à différents journalistes. Il a notamment été question du mercato estival. Rapporté par Le Phocéen, l'entraîneur de l'OM a alors fait savoir : « J’ai vécu le mercato de manière active, en étant toujours informé, en lien avec Pablo, Medhi, Giovanni. Je suis très content du mercato réalisé aussi bien pour les arrivées que pour les départs ».

« Nous avons donc bien œuvré dans l’intérêt du club et de son futur »

« Nous avons procédé à beaucoup de changements en un seul mercato et ce n’est pas simple d’arriver à changer autant les choses. La situation aujourd’hui est bien différente, avec beaucoup de jeunes joueurs qui peuvent représenter un patrimoine pour le club, car beaucoup d’entre eux resteront pendant de nombreuses années à l’OM. Nous avons donc bien œuvré dans l’intérêt du club et de son futur », a poursuivi Roberto De Zerbi.