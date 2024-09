Le RC Lens contrarié pour un ultime transfert ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que le mercato est encore ouvert dans certains pays, le RC Lens aimerait notamment en profiter pour faire partir Angelo Fulgini. Malgré une grosse préparation, le milieu offensif ne serait pas retenu par les Sang et Or. Le fait est que Fulgini ne le verrait clairement pas du même oeil pour son avenir. A moins d'un challenge excitant...

Excellent durant la préparation avec le RC Lens, Angelo Fulgini a toutefois quelque peu disparu de la circulation depuis le début du championnat. En concurrence notamment désormais avec Anass Zaroury, le milieu offensif des Sang et Or avait été laissé de côté par Will Still pour la dernière journée de Ligue 1. Un signal clair en vue d'un futur départ pour Fulgini ?

Le RC Lens veut vendre Fulgini

Si le mercato est encore ouvert au Qatar, en Suisse, en Turquie ou encore en Grèce, cela laisse des possibilités pour le transfert d'Angelo Fulgini. Selon les informations de La Voix du Nord, le RC Lens ne dirait pas non pour le départ du joueur de 28 ans afin d'encaisser un chèque et libérer de la masse salariale. Mais voilà que Fulgini serait parti pour rester chez les Sang et Or...

Un avenir... chez les Sang et Or ?

Quelque peu poussé vers la sortie, Angelo Fulgini est encore loin de quitter le RC Lens. Heureux dans le nord de la France, le milieu offensif n'aurait pas prévu de partir. A moins que... Fulgini pourrait finalement changer d'avis si un projet intéressant lui est proposé. Mais encore faut-il que cette offre arrive.