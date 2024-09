Mercato : Il vide son sac sur son transfert avorté au RC Lens

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Djibril Diop a connu une grande déception. Alors que tout était calé avec le RC Lens pour son arrivée, le joueur a du repartir en Norvège en raison du transfert avorté de Kévin Danso à l'AS Roma. De retour avec le Vinking FK, le défenseur a accepté de revenir sur son mercato agité.

Le départ avorté de Kévin Danso à l’AS Roma a eu de terribles conséquences pour Djibril Diop. Alors qu’il se trouvait à Lens pour signer son contrat, le défenseur du Viking FK a été contraint de retourner en Norvège. Une grande déception pour le joueur, qui a séché les derniers entraînements de son équipe en raison de la déception.

Diop a séché les entraînements

« Djibril est de retour après n’avoir pas pu le contacter, je n’ai pas encore eu le temps de lui parler. J’espère qu’il sera bientôt de nouveau prêt. Nous allons prendre soin de lui. La déception est probablement grande pour lui » a confié Erik Nevland, directeur sportif du Viking FK. Discret sur la pelouse, Diop a accepté de revenir sur son départ raté au RC Lens. Le défenseur se voyait déjà en sang et or.

« C’est une déception mais ainsi va la vie et le football »

« Il fallait que Kevin Danso signe à l’AS Roma. Ce sont des situations difficiles à contrôler. Forcément, c’est une grosse déception, d’autant plus qu’il y avaient d’autres équipes qui étaient intéressées, comme le Stade Malherbe de Caen, le Paris FC ou encore un club suisse. L’accord avec Lens était effectivement pour un prêt d’un an avec option d’achat. Quand on m’a présenté le projet, je me suis très vite senti impliqué et je me suis dit qu’il serait mieux de rejoindre Lens. Mais malheureusement, ça ne s’est pas réalisé. C’est une déception mais ainsi va la vie et le football » a confié Diop au cours d’un entretien accordé à Wiwsport.