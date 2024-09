Cristiano Ronaldo annonce sa retraite en direct ?

Jean de Teyssière

Cristiano Ronaldo n'en finit plus de faire parler de lui. À 39 ans, le quintuple Ballon d'Or continue de faire trembler les filets en Arabie saoudite, mais la question de sa retraite commence à se poser. Dans une interview accordée à NOW, CR7 a levé le voile sur ses projets d'avenir.

L’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football, Cristiano Ronaldo en avait surpris plus d’un en signant en Arabie saoudite en décembre 2022. Mais depuis bientôt deux ans, le quintuple Ballon d’Or semble épanoui et continue d’empiler les buts.

Mercato : Cristiano Ronaldo réclame le transfert d’un ancien du PSG ! https://t.co/ArrGFwCS2a pic.twitter.com/TtP9TH6IwV — le10sport (@le10sport) September 4, 2024

«Je suis heureux de jouer en Arabie saoudite»

Cristiano Ronaldo, dans une interview accordée à NOW a été interrogé sur son séjour en Arabie saoudite, débuté en décembre 2022 : « Je suis heureux dans ce club et je me sens bien dans ce pays. Je suis heureux de jouer en Arabie saoudite et je veux continuer », a-t-il révélé, balayant d'un revers de main les rumeurs d'un possible retour en Europe.

Ronaldo prendra sa retraite à Al-Nassr

« Je ne sais pas si je prendrai ma retraite bientôt, dans deux ou trois ans, mais je la prendrai probablement ici, à Al-Nassr », a déclaré le Portugais, laissant entendre qu'il pourrait raccrocher les crampons d'ici 2026 ou 2027. Une annonce qui devrait néanmoins rassurer les supporters du club saoudien, qui pouvaient craindre un départ de leur star.