Mercato - OM : Il révèle un mensonge pour son transfert

Pointé du doigt aujourd’hui après l’échec de la vente des droits de la Ligue 1, Vincent Labrune est candidat à sa succession à la tête de la Ligue de Football Professionnel (LFP). Le profil de l’ancien président de l’OM est loin de faire l’unanimité, et un joueur l’ayant côtoyé durant ses années marseillaises témoigne notamment.

L’élection à la présidence de la LFP prévue le 10 septembre intervient dans un contexte très particulier, quelques semaines après l’épisode chaotique des droits télé de la Ligue 1. Pour rappel, la Ligue, par l’intermédiaire de son président Vincent Labrune, candidat à sa réélection, misait sur le milliard mais a finalement dû se contenter de la moitié en cédant les droits à DAZN et beIN SPORTS pour 480M€.

LFP - Labrune : «Colère noire» du PSG, la folle révélation de Riolo https://t.co/mAfZmeNcKZ pic.twitter.com/ywxQVrzUYp — le10sport (@le10sport) September 5, 2024

Un passage critiqué à l’OM

Cyril Linette est candidat pour prendre les rênes de la LFP et succéder à l’ancien président de l’OM, dont le passage dans la cité phocéenne entre 2011 et 2016 a aussi été largement commenté. Dans des propos accordés à So Foot, un joueur passé par l’Olympique de Marseille se souvient notamment de la méfiance des joueurs à l’égard de Vincent Labrune, l’expliquant par une expérience vécue.

« Entre joueurs, on a commencé à se faire passer le mot: ‘Fais attention à lui »

« Pour lui, seul le business comptait, explique cet ancien joueur de l'OM. Ça se passait bien avec le coach, et pourtant mon agent me disait qu’il fallait que je trouve une porte de sortie. Je ne comprenais pas, alors un jour je suis allé le voir. ‘Président, vous voulez que je parte?’ ‘Non, t’es fou, jamais de la vie!’ Il utilisait des grands mots, mais en fait, il voulait juste que je laisse la place à des jeunes internationaux français qu’il pourrait revendre plus cher. Qu’il veuille changer l’effectif, pas de souci. Moi je demandais juste qu’il me dise la vérité. Entre joueurs, on a commencé à se faire passer le mot: ‘Fais attention à lui ».