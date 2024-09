Ballon d’Or : Neymar conteste la liste !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Real Madrid est bien représenté dans la liste des 30 nommés au Ballon d’Or dévoilée mercredi, avec six représentants, et même sept si l’on compte désormais Kylian Mbappé, signant en faveur de la Casa Blanca cet été. Rodrygo est en revanche absent, ce qui n’a pas laissé insensible Neymar, venant au soutien de son compatriote.

On connaît désormais la liste des 30 nommés pour le prochain Ballon d'Or, et une fois n’est pas coutume, le Real Madrid est bien représenté avec six joueurs qui ont participé au sacre en Liga et en Ligue des champions la saison dernière. Jude Bellingham, Dani Carvajal, Toni Kroos, Antonio Rüdiger, Federico Valverde et Vinicius Jr ont en effet été choisis, liste à laquelle s’ajoute Kylian Mbappé, évoluant désormais sous les ordres de Carlo Ancelotti. Rodrygo, en revanche, ne fait pas partie des prétendants au plus prestigieux des trophées individuels.

« 𝗠𝗶𝗻𝗶𝗺𝘂𝗺 𝗧𝗼𝗽 𝟱 𝗠𝗼𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹 !

𝗖𝗿𝗮𝗰𝗸. »



Et cette absence n’a pas laissé insensible Neymar. Sur Instagram, l’ancienne star du FC Barcelone et du PSG, qui a rejoint l’Arabie saoudite l’an dernier, a pris position en faveur de son compatriote. « Minimum top 5 mondial ! Crack », a-t-il posté.

Rodrygo réagit à sa manière

Rodrygo a également réagi à son absence dans la liste des 30 prétendants au Ballon d’Or en publiant sur Instagram une série de clichés retraçant sa dernière saison, avec plusieurs célébrations de buts et ses titres remportés.