LFP - Labrune : «Colère noire» du PSG, la folle révélation de Riolo

Le PSG domine de la tête et des épaules la Ligue 1, et cela dérange Cyril Linette, qui réclame plus de concurrence sur la scène nationale. Candidat à la présidence de la Ligue Professionnelle de Football, l'ancien patron du PMU et de L'Equipe a, visiblement, provoqué la colère du champion de France en titre.

Le duel Cyril Linette-Vincent Labrune prend forme pour le siège de président de la LFP. Le premier cité, passé par L’Equipe ou encore Canal +, a enfin reçu les partenariats nécessaires pour se présenter à cette élection. Il a lancé sa campagne en se montrant omniprésent dans les médias ces dernières heures. Ce mercredi soir, il était présent sur le plateau de l’After Foot sur RMC. L’occasion pour lui de détailler son projet pour améliorer la compétitivité du championnat de France.

Linette regrette la suprématie du PSG

Car selon lui, la forte domination du PSG n’est pas quelque chose de bon pour la Ligue 1. « Il faut de la compétition dans le football français. On a un problème avec la surdomination du PSG» a déclaré Linette. La réponse du PSG ne s'est pas faite attendre. A l’antenne, Daniel Riolo a dévoilé la position du club parisien. Et visiblement, la direction du PSG en veut après Linette.

Le PSG répond à Linette

« J’ai reçu des messages importants. Le PSG est très fâché par ce qu’a dit Cyril Linette concernant l’archi domination du PSG. Ils n’ont pas compris ? Effectivement, ils ne comprennent rien. Je vais dire ce qu’ils ont dit. Le message est anglais, ils disent : "Il n’y a que quand le PSG qui domine que ça dérange, mais dans pleins de championnats, Manchester City a gagné 6 des 7 derniers titres". Ils sont dans une colère noire. Ils ne comprennent pas que c’est pour le bien du PSG qu’il y aura plus de rivalité. Ils ne comprennent pas que renforcer le rival dans le pays te renforce. Eux ne comprennent pas. Ils sont ultra fâchés. C’est ouf les messages » a lâché Daniel Riolo sur RMC.