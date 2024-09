Mercato : Il annonce «un gros coup» grâce au PSG ?

Axel Cornic

Considéré comme l’un des meilleurs buteurs en circulation et annoncé notamment au Paris Saint-Germain ou en Premier League, Victor Osimhen va finalement évoluer en Turquie cette saison. L’attaquant, écarté par son club du Napoli, a trouvé une solution après le terme du mercato estival, afin de pouvoir jouer au football.

Personne n’y aurait cru il y a seulement quelques semaines. Victor Osimhen, un numéro 9 de classe internationale et parfait pour n’importe quel club européen, va disputer le championnat turc et la Ligue Europa Conference avec Galatasaray. Un moindre mal pour le Nigérian, qui risquait de passer les six prochains mois en tribune.

« Un transfert très important pour Galatasaray et un gros coup pour tout le sport turc »

Car après que le PSG l’ait écarté comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com et qu’aucune solution alternative n’a été trouvée, son club du Napoli l’a carrément exclu de la liste pour la Serie A. Il doit être soulagé d’avoir trouvé une issue à ce dossier épineux... mais le moins que l’on puisse dire c’est que Galatasaray l’est encore plus ! « Le transfert de Victor est un transfert très important pour Galatasaray et un gros coup pour tout le sport turc » a déclaré le président Dursun Aydın Özbek.

« Avoir des joueurs aussi célèbres dans notre club me rend heureux »

« Les attentes de Galatasaray à son égard sont très élevées, notamment dans notre campagne européenne et dans notre objectif de décrocher la cinquième étoile en Turquie » a poursuivi le président Özbek, sur le site officiel de Galatasaray. « Je suis sûr qu'il répondra à ces attentes. En tant que président-fan de Galatasaray, avoir des joueurs aussi célèbres dans notre club me rend heureux. Cependant, sa présence plaît à la fois au conseil d'administration et aux fans de Galatasaray, j'espère qu'il contribuera de manière significative à nos combats cette année ».