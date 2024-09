Officiel : L’OM et l’OL se mettent d’accord pour un transfert à 4M€

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Placé dans le loft des indésirables à l’OM, Jordan Veretout a été poussé vers la sortie durant tout l’été. Alors qu’on ne comptait plus sur lui à Marseille, l’international français aura finalement attendu jusqu’à ce 4 septembre pour faire ses valises. Veretout a ainsi posé ses valises à l’OL, où il s’est engagé en guise de joker moyennant un chèque de 4M€, assorti de différents bonus.

Du côté de l’OM, l’arrivée de Roberto De Zerbi sur le banc de touche a fait différentes victimes. En effet, l’Italien a désigné de nombreux indésirables, qui ont alors été placés dans le loft. On y retrouvait notamment Jordan Veretout. Prié de se trouver un nouveau club, le milieu de terrain avait de nombreuses touches sur le mercato, mais jusqu’au 30 août 23h, date de la clôture du marché, le Français n’a pas trouvé preneur. Le départ de Veretout n’aura finalement été que partie remise et décalé de quelques jours puisque c’est ce mercredi 4 septembre que l’officialisation de son transfert à l’OL est tombée.

Un transfert à 4M€ + 3M€ de bonus

D’un Olympique à un autre, Jordan Veretout a donc quitté l’OM pour rejoindre l’OL. Ce mercredi soir, les Gones ont officialisé l’arrivée de l’international français. Dans le communiqué lyonnais, on y apprend notamment : « L'Olympique Lyonnais annonce l’arrivée de Jordan Veretout, milieu de terrain international français, en qualité de joker pour un contrat d'une durée de 2 ans, soit jusqu'au 30 juin 2026. Le montant du transfert s’élève à 4M€, assorti de bonus pouvant atteindre 3M€ ainsi que d’une plus-value de 25% en cas de futur transfert ».

« L’Olympique Lyonnais se réjouit de l’arrivée de Jordan Veretout »

« Né en 1993 à Ancenis, Jordan Veretout mène une riche carrière professionnelle débutée il y a 13 ans. Le milieu de terrain, formé à Nantes, a déjà accumulé plus de 500 matches depuis ses débuts en 2011, inscrit 66 buts et délivré 63 passes décisives. (…) L’Olympique Lyonnais se réjouit de l’arrivée de Jordan Veretout, dont l’expérience et la qualité technique apporteront une valeur ajoutée au milieu de terrain, alors que les échéances européennes débuteront fin septembre avec la réception de l’Olympiacos », peut-on également lire.