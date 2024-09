Mercato : En plein conflit avec l’OM, il fait une annonce mystérieuse

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Poussé vers la sortie tout au long du mercato estival, Chancel Mbemba est aujourd’hui en plein conflit avec l’OM, qui l’avait sanctionné pour son accrochage avec un dirigeant. Toujours à Marseille malgré des opportunités en Arabie Saoudite, l’international congolais de 30 ans a publié une vidéo énigmatique sur les réseaux sociaux.

Après Azzedine Ounahi (24 ans), prêté avec option d’achat au Panathinaïkos, l’OM a réussi à trouver un nouveau point de chute à Jordan Veretout (31 ans). Marseille s’est entendu avec l’OL pour le transfert de l’international français (6 sélections), qu’il rejoint en tant que joker.

Ambiance tendue entre Mbemba et l’OM

Alors qu’Ulisses Garcia va être réintégré au groupe, il ne reste plus qu'un joueur dans le loft de l’OM : Chancel Mbemba. Malgré un intérêt d’Al-Shabab en fin de mercato, le défenseur âgé de 30 ans est toujours à Marseille, où il lui reste un an de contrat, et est en plein conflit avec le club et notamment Pablo Longoria.

Chancel Mbemba 🇨🇩 a posté un mystérieux teaser sur ses réseaux sociaux !!! 👀



A votre avis, ça correspond à quoi ? 🤔 pic.twitter.com/PJM3gy7H2B — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) September 4, 2024

Le message de Mbemba sur les réseaux sociaux

Dans ce contexte, Chancel Mbemba a publié une vidéo pour le moins énigmatique sur les réseaux sociaux. On aperçoit l’international congolais (85 sélections) avancer et tendre la main vers une lumière, avant qu'une date ne soit affichée : « 08.09.2024 », avec un lien renvoyant vers sa chaîne YouTube.