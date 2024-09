Mercato : Énorme clash à l’OM, ils ne s’adressent plus la parole !

Thomas Bourseau

Elle semble lointaine l’époque où Chancel Mbemba était un élément important de l’équipe première de l’OM. Reversé en réserve de par le manque d’intérêt que lui porte Roberto De Zerbi, le Congolais a dérapé en coulisses. Si bien qu’il n y aurait plus aucun dialogue entre Pablo Longoria et le défenseur à ce jour après son transfert avorté en Arabie saoudite.

Tout est allé très vite pour Chancel Mbemba. Taulier de la défense centrale de l’OM la saison passée, l’international congolais de 30 ans a témoigné d’un changement instantané de statut dans la foulée de l’arrivée de Roberto De Zerbi en juin dernier. Le nouveau coach de l’Olympique de Marseille ne compte pas sur lui, ce qui lui a valu un déclassement en équipe réserve avec le reste des membres du loft des indésirables comme Samuel Gigot ou encore Jordan Veretout.

Mbemba craque et manque de respect à un dirigeant de l’OM, la sanction tombe

Début août, un clash a éclaté en coulisses entre Chancel Mbemba et Ali Zarrak, bras droit du conseiller sportif Medhi Benatia et responsable du centre de formation de l’OM. Mbemba a été l’auteur d’insubordination en l’appelant « cousin » à plusieurs reprises comme révélé par La Provence. S’en est suivi une sanction disciplinaire avec une retenue de salaire de 14 jours. Plus que jamais poussé vers la sortie étant l’indésirable que l’OM souhaitait voir partir pendant le mercato, Mbemba n’a finalement pas rejoint Al-Shabab à la date butoir du marché saoudien le 2 septembre, le pensionnaire de Saudi Pro League ne s’étant pas mis d’accord à la fois avec le clan Chancel Mbemba ni avec les dirigeants de l’Olympique de Marseille.

Mbemba et Longoria, de parfaits inconnus à l’OM ?

D’après L’Équipe. Pablo Longoria et Chancel Mbemba n’auraient jamais daigné échanger sur la proposition d’Al-Shabab. Le président et le défenseur de l’OM ne se parleraient tout simplement plus. Du côté du dirigeant espagnol, il y aurait une lassitude conséquente envers l’attitude de Mbemba lorsque ce dernier serait très remonté envers Longoria. Les positions seraient à ce jour « irrémédiablement figées » sur la situation de Chancel Mbemba, sous contrat jusqu’en juin prochain à l’OM.