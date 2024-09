Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La saison 2024-2025 est déjà bien lancée et le mercato vient de fermer ses portes en France. Cet été, l'OM a été à coup sûr l'un des clubs les plus actifs en Europe pour peaufiner son mercato et rendre son effectif plus solide. Le club a enchaîné les conquêtes ces dernières semaines avec parfois de belles sommes d'argent en jeu. Visiblement, certains évoquent la possibilité d'une aide venue de CVC, dont le contrat avec la LFP a été signé par Vincent Labrune.

Dans la volonté de construire un nouvel effectif capable de retrouver les devants de la scène en Ligue 1, l'OM a beaucoup travaillé au cours de l'été pour trouver de nouvelles recrues. Le club n'aura pas la chance de participer en Coupe d'Europe cette saison mais les débuts sont très prometteurs. Pablo Longoria a beaucoup recruté et ce serait en partie grâce à l'accord bâti entre la LFP et le CVC il y a deux ans.

Labrune a aidé l'OM ?

Président de la LFP depuis 2020, Vincent Labrune a passé un accord avec le CVC, fonds d'investissement luxembourgeois. Ainsi, il y a deux ans, cet organisme est devenu actionnaire minoritaire du football français contre 1,5 milliards d'euros. Mohamed Toubache-Ter sur X, ci d'ailleurs un membre de la LFP qui confierait en off que « c’est grâce à CVC que l’OM a pu recruter », les clubs de L1 s'étant répartis la part du pactole. Pour rappel, l'OM a dépensé un peu plus de 80M€ cet été mais il faut noter aussi que le club a su bien vendre pour récupérer quasiment la même somme.

L'OM auteur d'un mercato incroyable

Cet été, l'OM a dépassé toutes les attentes en recrutant énormément et le club a en plus réussi à séduire de bons profils qui font déjà la différence dans les premiers matches de la saison. Les Marseillais ont en plus cravaché jusque dans les derniers instants du mercato, officialisant l'arrivée de Neal Maupay en prêt le dernier jour du mercato.