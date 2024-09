Transfert de dernière minute au PSG, qui faudrait-il recruter ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le mercato estival a refermé ses portes le 30 août prochain et le PSG a bouclé son recrutement avec un total de 4 recrues. Le club de la capitale s’est renforcé avec Matvey Safonov, Joao Neves, Willian Pacho et Désiré Doué. Malgré cela, l’effectif de Luis Enrique est encore un peu court à certains postes. Le PSG pourrait-il alors retourner sur le marché pour s’offrir un joueur libre de tout contrat ? Qui faudrait-il recruter dans ce cas-là ?

Après le départ de Kylian Mbappé, le PSG a entamé un nouveau cycle. On s’attendait alors à un gros mercato de la part du club de la capitale, notamment pour ce qui est de la succession du nouveau joueur du Real Madrid. Au final, ce sont 4 nouveaux joueurs qui ont rejoint l’effectif de Luis Enrique : Matvey Safonov, Joao Neves, Willian Pacho et Désiré Doué. Si l’entraîneur du PSG se dit satisfait de son recrutement, certains transferts gardent un goût mitigé, notamment à cause de postes qui n’ont pas été renforcés. Cela vaut pour celui d’arrière gauche ou celui de buteur, actuellement minés par des absences.

Un joueur libre pour renforcer le PSG ?

Si le mercato a officiellement fermé ses portes, le PSG a encore la possibilité de le recruter si besoin. En effet, le club de la capitale peut recruter un joker à condition que le joueur en question évolue en Ligue 1 ou bien s’offrir un joueur libre. Et sur ce marché, certains pourraient faire du bien au PSG. Au poste d’arrière gauche, le club de la capitale pourrait pourquoi pas trouver une opportunité intéressante en attendant le retour de Lucas Hernandez.

Du choix dans ce marché

Au poste de buteur, le PSG étant privé de Gonçalo Ramos, Anthony Martial, Wissam Ben Yedder, Memphis Depay ou encore Eric Maxim Choupo-Moting sont toujours libres et pourraient dépanner le club de la capitale. Et si Paris se cherche un milieu de terrain, Adrien Rabiot, André Gomes, Miralem Pjanic ou Dele Alli n’ont également pas trouvé preneur.

