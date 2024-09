Mbappé : Le Real Madrid réussit un coup de maître

Pierrick Levallet

Pendant de nombreux mois, Kylian Mbappé a été au coeur de nombreuses rumeurs sur le mercato. Le verdict est finalement tombé lorsque le capitaine de l’équipe de France a annoncé son départ du PSG en mai dernier. Quelques jours plus tard, le Real Madrid officialisait son arrivée. Les Merengue estiment d’ailleurs toujours avoir réussi un coup de maître dans ce dossier.

Le mercato estival 2024 a marqué la fin de l’histoire entre Kylian Mbappé et le PSG. Le club de la capitale n’a pas réussi à convaincre la star de 25 ans de prolonger son contrat à nouveau. Résultat : Mbappé a signé libre au Real Madrid cet été. Les Merengue ont très certainement bouclé le plus joli coup du mercato. Et les dirigeants madrilènes n’en reviennent toujours pas.

Le Real Madrid est aux anges avec Mbappé

Comme le rapporte Relevo, le Real Madrid a longtemps attendu Kylian Mbappé sur le mercato. La Casa Blanca convoitait le capitaine de l’équipe de France depuis plusieurs années maintenant. Le club madrilène estime toutefois que l’attente en valait la peine et qu’arracher Kylian Mbappé des mains du PSG était un véritable coup de maître.

La fin des galères pour Mbappé ?

Kylian Mbappé, lui, avait sans doute rêvé de meilleurs débuts au Real Madrid. Le champion du monde 2018 a peiné à prendre ses marques dans sa nouvelle équipe. Les choses ont fini par se débloquer ce dimanche, lorsque Kylian Mbappé a inscrit ses premiers buts en championnat face à Las Palmas. Reste maintenant à voir si cela va le remettre suffisamment en confiance. À suivre...