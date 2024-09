Mbappé : Le FC Barcelone prévient le Real Madrid

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La signature de Kylian Mbappé au Real Madrid, est clairement le grand mouvement de l'été dans le monde du football. L'attaquant français a quitté le PSG afin de s'engager avec le club de la capitale espagnole, et bien que ses débuts soient discrets, il continue d'attirer l'attention. A tel point que Joan Laporta a été interrogé sur l'arrivée du Bondynois en Liga.

Laporte esquive une question sur Mbappé

« Je me concentre sur le Barça. Nous avons bien commencé, comme prévu. J'ai maintenant le plaisir d'assister à la victoire 7-0 contre Valladolid. Nous avons joué un grand football, avec qualité et intensité. Nous sommes pleins d'espoir et d'enthousiasme, convaincus que tout se passera bien », a lâché le président du FC Barcelone devant les médias.

Le Barça mieux parti que le Real

Il faut dire que pendant que Kylian Mbappé a attendu la quatrième journée pour débloquer son compteur en Liga, le FC Barcelone a réalisé un sans-faute avec quatre victoires en quatre matches et 13 buts inscrits. Par conséquent, Joan Laporta peut sereinement se concentrer sur le Barça plutôt que les performances de Kylian Mbappé.