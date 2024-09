Mbappé - Vinicius Jr : Le Real Madrid évite un premier clash ?

Pierrick Levallet

Le Real Madrid a réalisé un très joli coup sur le mercato en s’attachant librement les services de Kylian Mbappé. L’ancien joueur du PSG a donc rejoint une attaque de folie chez les Madrilènes. Mais certaines tensions ont commencé à apparaître entre le capitaine de l’équipe de France et Vinicius Jr. Toutefois, la relation entre les deux stars a fini par se stabiliser.

Le mercato a fermé ses portes ce vendredi soir dans les grands championnats européens, et le Real Madrid a très certainement bouclé le plus joli coup de l’été avec la signature de Kylian Mbappé. Le capitaine de l’équipe de France a profité de la fin de son contrat avec le PSG pour s’engager librement chez les Merengue. Mais ses débuts ont été plutôt mitigés.

Mbappé : Le joli cadeau du vestiaire du Real Madrid https://t.co/Jyug2OMM9L pic.twitter.com/u7452eYwe2 — le10sport (@le10sport) September 2, 2024

Mbappé a galéré pour ses débuts au Real Madrid

En effet, Kylian Mbappé a peiné à prendre ses marques au sein de la Casa Blanca. Résultat : le natif de Bondy n’évoluait pas vraiment à son véritable niveau ces derniers temps. De plus, certaines tensions commençaient à apparaître avec un certain Vinicius Jr sur le terrain. Le calme est toutefois rapidement revenu.

Des tensions déjà apaisées avec Vinicius Jr ?

Comme le rapporte Relevo, le Real Madrid estime être passé tout proche d’un premier clash entre Kylian Mbappé et Vinicius Jr. Les deux stars ne se comprenaient pas et n’arrivaient pas à se trouver. L’international français a donc cherché à se rapprocher du Brésilien pour mieux le comprendre. La relation semble plus stable désormais. Pour preuve, Vinicius Jr a cédé volontiers un penalty à Kylian Mbappé ce dimanche contre Las Palmas.