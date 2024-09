Mbappé : Le joli cadeau du vestiaire du Real Madrid

Pierrick Levallet

Le Real Madrid a frappé un très grand coup sur le mercato cet été avec la signature de Kylian Mbappé. Le natif de Bondy a toutefois sans doute rêvé de meilleurs débuts. Le capitaine de l’équipe de France a déjà subi quelques critiques pour ses performances mitigées. Le vestiaire madrilène lui a alors fait un joli cadeau pour le remettre en confiance.

Le Real Madrid a sans doute bouclé le plus joli coup de l’été en signant Kylian Mbappé en provenance du PSG. Le capitaine de l’équipe de France a donc réalisé son rêve, lui qui a toujours voulu évoluer chez les Merengue. Le champion du monde 2018 était alors très attendu par les supporters. Le natif de Bondy, lui, s’attendait sans doute à de meilleurs débuts.

Mbappé reprend confiance au Real Madrid

Kylian Mbappé a eu du mal à prendre ses marques dans le onze de Carlo Ancelotti. Il a notamment mis du temps avant de marquer ses premiers buts en championnat. Il a fallu patienter jusqu’à ce dimanche pour que Kylian Mbappé trouve le chemin des filets en Liga. Il a d’ailleurs été aidé par le reste du vestiaire madrilène.

Le vestiaire l'a poussé toute la semaine

Comme le rapporte MARCA, les coéquipiers de Kylian Mbappé l’ont poussé et encouragé toute la semaine pour qu’il marque son premier but en championnat dès ce dimanche contre Las Palmas. Vinicius Jr et Brahim Diaz sont même allés jusqu’à lui offrir le penalty pour le remettre en confiance. Résultat : Kylian Mbappé a inscrit un doublé ce dimanche. Ce joli cadeau va certainement lui permettre de se remettre en selle. À suivre...