Vinicius Jr - Real Madrid : Mbappé désamorce la polémique !

Ces derniers temps, les médias en Espagne ont fait état de quelques frictions apparentes entre Kylian Mbappé et Vinicius Jr sur leurs dernières sorties en Liga avant la victoire merengue obtenue face au Betis Séville dimanche (2-0). Afin de mettre un terme aux polémiques, le Brésilien a fait une belle offrande à la nouvelle recrue du Real Madrid. En zone mixte, Mbappé a enterré tout malaise.

Kylian Mbappé (25 ans) vit enfin son rêve de gosse : arborer la tunique du Real Madrid. Toutefois, avant la réception du Betis Séville au Santiago Bernabeu dimanche soir, le nouvel attaquant star du champion d’Espagne peinait à trouver la faille en Liga et restait sur trois matchs sans le moindre but et la moindre passe décisive. Le compteur but de Mbappé s’est débloqué dans l’élite du football espagnol face au club andalou (2-0), lui qui a inscrit un doublé. Une performance qui lui a valu une standing ovation du Bernabeu à sa sortie à la 84ème minute.

Vinicius Jr offre le penalty à Mbappé et demande au Bernabeu de le pousser

Pour son deuxième but marqué, Vinicius Jr a été fauché dans la surface et a raflé un penalty qu’il a laissé volontiers à Kylian Mbappé avant d’haranguer le public madrilène en lui demandant d’encourager la recrue phare du Real Madrid. Ce que les socios merengue ont fait. Un geste fort de la part de Vinicius Jr au moment où plusieurs médias ibériques n’ont pas manqué de souligner plusieurs frictions visibles sur le terrain entre Kylian Mbappé et le Brésilien lors des sorties précédentes du Real Madrid.

«C’est normal que les gens parlent. Mais maintenant, on en est à l’étape de mieux se connaître»

Au micro d’El Chiringuito, Kylian Mbappé a pris le soin d’enterrer les spéculations au sujet d’une tension entre lui et Vinicius Jr. « La relation avec Vinicius Jr ? Très bonne, nous sommes très tranquilles. Je ne viens pas d’Espagne donc je n’écoute pas trop tout ce qui se dit, mais je sais que beaucoup de personnes parlent de Vini et de moi. Il ne se passe rien, c’est normal, nous sommes célèbres et ont fait partie des meilleurs. C’est normal que les gens parlent. Mais maintenant, on en est à l’étape de mieux se connaître. Essayer de voir comment il bouge, parce que je ne connais pas tous ses mouvements, ce qu’il aime ou pas. C’est normal, nous sommes en août, mais que les gens parlent, c’est normal. Nous devons être tranquilles et maintenant nous le sommes donc, il n’y a rien de plus important au Real Madrid ». Kylian Mbappé compte donc bien laisser parler les gens et faire parler son football à la place…