Real Madrid : La punchline de Mbappé sur les critiques !

C’est terminé. Le débat autour du premier but de Kylian Mbappé en Liga a connu son épilogue dimanche en fin de soirée. Grâce à un doublé signé au Santiago Bernabeu face au Betis Séville (2-0), Mbappé a enfin lancé son aventure en Liga. Ce qui mettra un terme passager aux critiques, qui n’affectent de toute manière absolument pas le principal intéressé.

Kylian Mbappé est parvenu à mettre un terme sur sa petite disette. Depuis ses débuts tonitruants en Supercoupe d’Europe le 14 août dernier, la nouvelle star du Bernabeu Real Madrid n’avait plus marqué. Avant dimanche soir et la réception du Betis Séville au Santiago Bernabeu (2-0), le capitaine de l’équipe de France avait traversé trois rencontres de Liga sans mettre le moindre but. C’est désormais chose faite grâce à Federico Valverde, passeur décisif sur son premier but, et Vinicius Jr, qui a obtenu et laissé le soin à Mbappé de le transformer afin qu’il signe son premier doublé en tant que joueur du Real Madrid.

«J’ai marqué des buts toute ma carrière, je vais en mettre, c’est sûr»

Kylian Mbappé a témoigné des vives critiques à son encontre pendant cette période où il chassait son premier but dans l’élite du football espagnol. Mais cela ne l’a pas touché pour autant. Invité à s’exprimer sur la question à El Chiringuito, le principal intéressé a vidé son sac. « Si de manière individuelle j’avais la pression de marquer après trois matchs ? Non, la pression que j’ai, c’est de m’adapter à l’équipe, de connaître les mouvements de mes coéquipiers. J’ai marqué des buts toute ma carrière, je vais en mettre, c’est sûr. Mais pour gagner des titres, vous avez besoin des autres, et vous avez besoin de gagner ensemble ».

«Ce n’était que 3 matchs, pour beaucoup ce n’est rien, mais pour moi c’est énorme»

« C’est ma pression, de m’adapter correctement à l’équipe, les buts viendront. Ce n’était que 3 matchs, pour beaucoup ce n’est rien, mais pour moi c’est énorme, mais ce n’est rien. J’ai la confiance du club, de mes coéquipiers, des supporters, de tout le monde ici, je suis très content ». a conclu Kylian Mbappé. Le nouveau numéro 9 du Real Madrid a donc émulé Ronaldo ou « R9 » qui avait lui aussi attendu la 4ème journée de Liga pour marquer. La machine Mbappé est lancée ?