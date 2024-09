Mbappé : Le Real Madrid lui offre son premier cadeau !

Thomas Bourseau

Le Real Madrid tient une attaque de folie avec Rodrygo Goes, Vinicius Jr et depuis cet été : Kylian Mbappé. Dimanche, la recrue estivale a enfin inscrit ses premiers buts en Liga avec son nouveau club et qui plus est au Santiago Bernabeu. L’occasion pour le capitaine de l’équipe de France de réaliser un rêve de longue date et de partager sa joie à la presse espagnole.

Kylian Mbappé (25 ans) a reçu sa première standing ovation au Santiago Bernabeu dimanche soir. Il aura fallu attendre la 4ème journée de championnat pour voir le nouvel attaquant vedette du Real Madrid inscrire son premier but en Liga, comme l’ancien galactique Ronaldo. Mbappé a enfin trouvé le chemin des filets grâce à une délicieuse talonnade de Federico Valverde qui s’est transformée en passe décisive. Grâce à Vinicius Jr qui a obtenu un penalty, Kylian Mbappé a même pu doubler la mise en le transformant.

Real Madrid : Kylian Mbappé déjà sous pression ? https://t.co/QrWaGiWjKN pic.twitter.com/UmyoLzDR3m — le10sport (@le10sport) September 2, 2024

«Combien d’années j’ai attendu ce moment ? Beaucoup d’années, beaucoup d’années»

Après la victoire contre le Betis Séville (2-0), Kylian Mbappé s’est arrêté en zone mixte et s’est confié au micro d’El Chiringuito sur ce rêve qui est devenu réalité : faire trembler les filets du Santiago Bernabeu. « Combien d’années j’ai attendu ce moment ? Beaucoup d’années, beaucoup d’années (sourire). Aujourd’hui, c’est une réalité. C’est sûr que c’est un grand moment pour moi. Mais avant tout, c’est un grand moment pour l’équipe ».

«Ce fut un match difficile, mais au final on a gagné avec la manière»

« A la maison, nous savons que nous devons toujours gagner après le match à Las Palmas, il y a eu pas mal de déception c’est sûr parce qu’au Real Madrid, nous nous devons de gagner tous les matchs. Ce fut un match difficile, mais au final on a gagné avec la manière et nous sommes très heureux ». a confié Mbappé à la presse espagnole. Reste à savoir désormais si le meilleur buteur de l’histoire du PSG est lancé au Real Madrid avec ses trois réalisations à son actif.