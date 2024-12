Mercato - PSG : Luis Enrique retourne sa veste après ce départ ?

Thomas Bourseau

Le PSG est dans une période de reconstruction et dans la formation d’un groupe de joueurs talentueux ainsi que jeune. Xavi Simons, envoyé en prêt au RB Leipzig à deux reprises, conviendrait à présent parfaitement au développement souhaité par le Paris Saint-Germain. Et alors que Luis Enrique n’en faisait pas un incontournable de son groupe l’été dernier, la donne serait susceptible de changer.

Décidément, Xavi Simons ne parvient pas à pleinement s’installer au PSG. Depuis son départ au PSV Eindhoven à l’été 2022 après trois années au sein des équipes de jeunes et 11 apparitions avec l’équipe première du Paris Saint-Germain, la jeune pépite formée à la Masia du FC Barcelone a continué sa progression au RB Leipzig à son retour au club parisien à l’été 2023. En effet, par deux fois, Simons s’en est allé en prêt de l’autre côté du Rhin.

Xavi Simons n’avait pas une place d’indiscutable dans les plans de Luis Enrique, ça va changer ?

La cause ? Luis Enrique ne pouvait pas lui assurer une place de titulaire à lui ou à n’importe quel autre joueur comme The Athletic l’a souligné ce mardi. Toutefois, la vision des choses du coach du PSG pourrait être amenée à changer dans les mois à venir et jusqu’au terme du prêt de Xavi Simons au RB Leipzig, à l’instar de celle de l’international néerlandais.

Xavi Simons, une incorporation parfaite dans le nouveau modèle du PSG !

Le milieu offensif et ailier des Oranje entre à présent parfaitement dans le rang et du projet mis en place au PSG. Créatif et finisseur à la fois, Xavi Simons cocherait toutes les cases et de par son jeune âge (21 ans) est dans la lignée des recrues idéales aux yeux des décideurs du Paris Saint-Germain comme le relève The Athletic.