Mercato - PSG : La presse espagnole relance un grand feuilleton !

Pierrick Levallet

Le mercato du PSG promet encore d’être animé au cours des prochaines semaines, voire prochains mois. Le club de la capitale, en quête d’un nouvel ailier gauche, penserait toujours à Khvicha Kvaratskhelia. Mais la star de Naples serait également dans le viseur du FC Barcelone, qui semblait pourtant s’être récemment retiré du dossier.

Le PSG va encore avoir du pain sur la planche pour son mercato. Le club de la capitale estime son effectif incomplet et voudrait donc offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique dès cet hiver. Mais certains coups devront certainement attendre l’été prochain. Les dirigeants parisiens ont notamment des vues sur Khvicha Kvaratskhelia, mais Naples refuse de libérer en janvier.

Le FC Barcelone relance la piste Kvaratskhelia

Le PSG va donc devoir tenter une nouvelle fois sa chance lors du mercato estival pour l’ailier de 23 ans. Mais le pensionnaire de la Ligue 1 ne serait pas seul sur cette affaire. D’après les informations de SPORT, le FC Barcelone aurait relancé la piste menant à Khvicha Kvaratskhelia. Après avoir envisagé un potentiel transfert de Rafael Leão, le club catalan estimerait l’opération pour l’international géorgien comme plus abordable.

Le PSG peut trembler !

L’âge et le potentiel de Khvicha Kvaratskhelia correspondraient au projet du Barça. Mais ce qui intéresserait le plus le FC Barcelone, ce serait le salaire du joueur de Naples (1,5M€ par an). Ce paramètre rendrait l’opération beaucoup plus simple à financer pour les Blaugrana d’après le média espagnol. Le PSG est prévenu.