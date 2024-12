Mercato : France 98 a choisi la prochaine star du PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis le début de la saison, le PSG affiche ses limites en Ligue des champions. Pour Christophe Dugarry, le plafond de verre se brisera après un recrutement ambitieux. Selon le champion du monde 1998 ne doit pas hésiter à recruter une star de la trempe de Mohamed Salah, en fin de contrat avec Liverpool.

Cet été, le PSG a continué d’avancer sur son projet sportif en recrutant plusieurs profils jugés prometteurs. Ainsi, Joao Neves, Willian Pacho ou encore Désiré Doué sont venus garnir les rangs parisiens. Mais force est de constater que cette équipe est encore trop tendre pour jouer les premiers rôles en Ligue des champions. D’autant que les cadres comme Ousmane Dembélé peinent à assumer leur statut lorsque la route s’élève.

PSG : Luis Enrique s’emporte contre Mbappé et choque le vestiaire https://t.co/Up9bBBIcMc pic.twitter.com/PcXhS91i5o — le10sport (@le10sport) December 2, 2024

Un PSG pas encore à maturité

« Dembélé restera Dembélé toute sa vie, il a 27 ans. Si le génie Luis Enrique va trouver une formule magique pour le transformer, pourquoi pas, mais je n’y crois pas. Pour Barcola, pour qu’il puisse progresser sur le terrain et atteindre un niveau supérieur, il lui faut des bons joueurs autour de lui, un milieu de terrain plus créatif. Vitinha et Joao Neves, ça va deux minutes, c’est encore jeune » a noté Christophe Dugarry.

« Il faut y aller les yeux fermés »

Selon le champion du monde 1998, le PSG se doit de recruter une star. Cela tombe bien, Mohamed Salah arrive en fin de contrat avec Liverpool et laisse entendre qu’il pourrait quitter son équipe à la fin de la saison. Pour Duga, le club parisien ne soit pas hésiter une seule seconde dans ce dossier. « Si le PSG n’est pas dans la course pour attirer Salah, il faut qu’ils quittent le club, c’est une faute professionnelle. S’il y a un veto de qui que ce soit, ils sont à côté de la plaque. Salah, il faut y aller les yeux fermés, il est irréprochable » a-t-il déclaré durant Rothen S’Enflamme sur RMC.