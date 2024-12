Mercato : Coup de tonnerre au PSG pour Salah ?

Thomas Bourseau

C’est l’une des grandes informations mercato de ces derniers jours. En plein flou concernant son avenir à Liverpool, Mohamed Salah a jeté un froid sur la suite des opérations et l’attaquant de 32 ans ne fermerait pas la porte du PSG en coulisses. Quand bien même ce recrutement irait à l’encontre de la philosophie flambant neuve du club sur le marché des transferts, une exception serait faite pour Salah d’après Jérôme Rothen.

Mohamed Salah (32 ans) ne se trouve manifestement pas au crépuscule de sa carrière au vu de ses performances avec Liverpool cette saison : 13 buts en 20 matchs disputés. En fin de contrat le 30 juin prochain, l’attaquant égyptien pourrait ainsi mettre un terme à son aventure de huit ans chez les Reds si sa situation contractuelle restait inchangée d’ici-là.

Mohamed Salah, aux antipodes de la révolution du PSG basée sur la jeunesse

D’après une source proche du dossier Mohamed Salah qui s’est confiée à L’Equipe, le PSG serait sur les rangs bien que RMC Sport ait nié cette rumeur dans la journée de lundi. Le 15 juin prochain, Salah célébrera son 33ème anniversaire. Un joueur bien plus expérimenté que le profil des recrues du Paris Saint-Germain depuis le lancement du nouveau projet sportif porté par le conseiller football Luis Campos et l’entraîneur Luis Enrique. A titre de comparaison, les quatre renforts estivaux du PSG sont âgés de 25 ans (Matvey Safonov), de 20 ans (Joao Neves) de 23 ans (Willian Pacho) et de 19 ans (Désiré Doué). De plus, le coach du Paris Saint-Germain refuserait catégoriquement d’accueillir de trop grandes stars qui passeraient outre l’institution parisienne.

«Je ne comprendrais même pas qu’un top joueur s’il a envie de venir que Luis Enrique ne veuille pas le prendre»

Néanmoins, d’après Jérôme Rothen, le PSG ferait quoi qu’il arrive une exception pour le recrutement de Mohamed Salah.

« Ils construisent quelque chose. Je reste persuadé que même avec Luis Enrique, il peut y avoir de meilleurs joueurs. Je ne comprendrais même pas qu’un top joueur, s’il a envie de venir et que c’est une possibilité de le faire venir financièrement, que Luis Enrique ne veuille pas le prendre parce qu’il pourrait être au-dessus de tout le monde ». a déclaré l’ancien joueur du PSG reconverti consultant.

«Je ne l’imagine même pas une seule seconde»

Sur les ondes de RMC pendant l’émission de Rothen s’enflamme lundi soir, Jérôme Rothen s’est projeté dans le feuilleton Mohamed Salah.

« Pour en revenir à Salah, pour l’instant ils ne sont pas sur ça, peut-être que ça arrivera. Mais un mec comme Salah, si t’as l’opportunité au mois de juin, que Dembélé est décevant et qu’ils ont envie de le sortir en prenant Salah pour le remplacer, ils ne vont pas se l’interdire parce que Luis Enrique ne pourra pas le gérer. Je ne l’imagine même pas une seule seconde ».