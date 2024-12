Luis Enrique : Le patron du PSG balance sur le clash !

Amadou Diawara

Arrivé au PSG lors de l'été 2022, Luis Campos a vu Luis Enrique le rejoindre à Paris un an plus tard. Au début de leur cohabitation, les deux hommes étaient en phase, travaillant main dans la main dans la capitale française. Toutefois, leur relation ne serait plus aussi fluide aujourd'hui. Interrogé sur le sujet, Luis Campos a affirmé qu'il n'existait aucune tension avec Luis Enrique.

Le PSG s'est attaché les services de Luis Campos lors de l'été 2022. Un an après avoir recruté son conseiller football, le club de la capitale a bouclé la signature de Luis Enrique.

PSG : Tensions avec Luis Enrique, les coupables sont désignés en direct ! https://t.co/YVXmul6zlI pic.twitter.com/GYK06piTvm — le10sport (@le10sport) December 2, 2024

La relation entre Luis Enrique et Campos s'est rafraichie

La saison dernière, le PSG pouvait se vanter d'avoir un entraineur et un conseiller football qui travaillaient main dans la main pour le bien du club. Mais ce ne serait plus le cas aujourd'hui. En effet, comme indiqué par L'Equipe, la relation entre Luis Enrique et Luis Campos ne serait plus aussi fluide que par le passé. D'ailleurs, la prolongation de l'actuel coach du PSG ne serait pas encore officielle à cause du Portugais.

Luis Campos dénonce une fake news

Contacté par L'Equipe, Luis Campos a lâché ses vérités sur sa relation avec Luis Enrique. En effet, le conseiller football du PSG a démenti fermement toute tension avec l'Espagnol. Les hautes sphères parisiennes peuvent donc pousser un ouf de soulagement.