Mercato : Une star a recalé le PSG !

Arnaud De Kanel

Joshua Kimmich, le maître à jouer du Bayern Munich, attise toutes les convoitises à l’approche de la fin de son contrat, prévue pour l’été prochain. Parmi les prétendants de prestige, le PSG semble prêt à tenter sa chance une fois de plus. Le club parisien, qui a vu ses approches repoussées à deux reprises lors des derniers mercatos.

L’été dernier, le PSG a jeté son dévolu sur Joao Neves pour consolider son milieu de terrain. Luis Enrique, fraîchement arrivé à la tête de l’équipe, voyait en ce jeune prodige portugais le profil parfait pour dynamiser l’entrejeu parisien et récupérer les ballons clés. Luis Campos, directeur sportif et fin stratège du recrutement, n’a pas ménagé ses efforts pour convaincre son compatriote de rejoindre la capitale française. Après des négociations acharnées, le PSG a finalement obtenu la signature de Neves pour une somme avoisinant les 70M€, bonus inclus. Depuis son arrivée, le milieu de 20 ans ne cesse de prouver qu’il est à la hauteur des attentes. Entre ses performances solides et sa capacité à s’intégrer rapidement dans l’effectif, Joao Neves s’impose déjà comme une pièce maîtresse de l’équipe. Un investissement onéreux, certes, mais qui, pour l’instant, porte ses fruits. Mais le PSG a songé au recrutement d'une star.

Kimmich a recalé le PSG

Selon des révélations de L’Équipe, le Paris Saint-Germain a tenté, sans succès, de convaincre Joshua Kimmich de rejoindre ses rangs l'été dernier. L'international allemand, figure incontournable du Bayern Munich, aurait poliment décliné l'offre parisienne.

Kimmich a déjà fait le coup

Ce n'était pas une première pour le PSG : déjà lors du mercato hivernal précédent, le club de la capitale avait tenté une approche similaire, essuyant là encore un refus du joueur. Une double tentative infructueuse qui témoigne de l’ambition des dirigeants parisiens de renforcer leur effectif avec des talents de classe mondiale. En attend, la star allemande reste un joueur du Bayern Munich.