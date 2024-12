Luis Enrique : C'est la rupture avec le vestiaire du PSG !

Amadou Diawara

Ces derniers mois, Luis Enrique ne fait plus du tout l'unanimité au PSG. En effet, certains salariés ne sont pas convaincus par le management du coach espagnol. De surcroit, plusieurs joueurs du PSG auraient l'impression d'être dans un jeu vidéo où Luis Enrique utilise une manette pour les manipuler.

A la fin de la saison 2022-2023, le PSG a remercié Christophe Galtier. Pour pallier son départ, le club de la capitale a bouclé la signature de Luis Enrique, qui a signé un bail de deux saisons.

Luis Enrique ne fait plus l'unanimité au PSG

Sous la houlette de Luis Enrique, le PSG a réalisé une saison 2023-2024 prometteuse. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a remporté toutes les compétitions nationales (Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions) et s'est hissé jusqu'en demi-finale de la Ligue des Champions. Toutefois, le PSG est plus en difficulté en 2024-2025 sur la scène européenne. L'écurie rouge et bleu étant classée 25ème sur 36, avec seulement quatre points en cinq journées, soit à la première place non qualificative pour le prochain tour de la C1.

Luis Enrique est «fermé aux changements»

Selon les informations de L'Equipe, Luis Enrique ne ferait plus l'unanimité au PSG ces derniers mois. En effet, quelques salariés et plusieurs membres du vestiaire parisien émettraient des réserves quant à son management. D'ailleurs, plusieurs joueurs très influents ont l'impression d'être dans un jeu vidéo où Luis Enrique utilise une manette pour les manipuler sur le terrain. Et à en croire le média français, certains regretteraient le manque d'échange avec un technicien jugé « fermé aux changements » et « dogmatique », notamment sur les transitions offensives. De surcroit, on constaterait un manque de travail sur les coups de pied arrêtés défensifs au PSG. Reste à savoir si Luis Enrique réussira à inverser la tendance dans un avenir proche. L'Espagnol étant engagé jusqu'au 30 juin.