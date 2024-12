Mercato : Des stars sont réclamées au PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG retourne sa veste. Après l'ère du bling-bling, le club parisien s'efforce de constituer une équipe de jeunes joueurs dans lequel le collectif prime sur tout le reste. Mais pour Daniel Riolo, ce n'est pas une bonne stratégie. Surtout lorsque ces éléments décident de se concentrer sur d'autres activités, parfois nocturnes.

Le projet porté par le Qatar au PSG n’a plus rien à voir avec celui des débuts. Terminé les stars à tout-va, les dépenses astronomiques sur le mercato. Désormais, le club parisien souhaite bâtir un jeune groupe dans lequel le collectif serait la principale force. Ce changement de stratégie justifie les ventes, ces dernières années, de Neymar, Marco Verratti et de Kylian Mbappé.

PSG : Tensions avec Luis Enrique, les coupables sont désignés en direct ! https://t.co/YVXmul6zlI pic.twitter.com/GYK06piTvm — le10sport (@le10sport) December 2, 2024

Riolo pointe un problème

Mais pour Daniel Riolo, le PSG n’a pas effectué de période de transition. « Le projet aujourd’hui c’est passé du star à pas de stars. C’est une aberration puisque le problème du PSG c’est pas d’avoir eu des stars ou pas. Le problème c’est de ne pas avoir su les gérer. Il pouvait ramener Miss Monde, Miss Univers… Si tu sais les gérer, c’est toujours mieux d’avoir des grands joueurs » a confié le journaliste sur RMC.

« Ce sont des discussions bidons, inutiles »

Durant l’After Foot, Riolo a mis en lumière un autre souci. A Paris, certains joueurs se dispersaient et profitaient, surtout, de la vie nocturne. « Le souci c’était de les empiler et de les rendre incapables de jouer ensemble ou alors de ne pas savoir les gérer et de les voir meilleurs en boite de nuit que sur les terrains. Ce sont des discussions bidons, inutiles. Quand tu as bâti ton histoire autour de grands noms et que tu n’en a plus et que le fameux projet collectif ne marche pas, le business est impacté » a-t-il lâché. Le mercato hivernal pourrait permettre de rectifier le tir.