«Ils ne peuvent plus le blairer», Luis Enrique lâché au PSG ?

Luis Enrique commencerait-il à se faire lâcher par ses joueurs ? Selon plusieurs sources proches du vestiaire, des cadres déploreraient les choix du coach espagnol, mais aussi son entêtement à se passer de certains comme Randal Kolo Muani ou encore Milan Skriniar. Alors que le PSG traverse une petite crise de résultats, le technicien pourrait se retrouver fragiliser.

La grogne monte dans le vestiaire du PSG. Certains joueurs se plaignent du visage affiché ces dernières semaines, et un homme cristallise toutes les tensions selon des sources proches du dossier : Luis Enrique. Selon les informations de L’Equipe, les premières critiques se font entendre. Par exemple, Ousmane Dembélé s’estime injustement traité par son entraîneur, qui s’est passé de ses services au coup d’envoi de la rencontre face à Nantes ce samedi. « Dans les vestiaires, la moitié ne peut plus le blairer. La rupture avec Dembélé est consommée » a confirmé Daniel Riolo sur RMC. Et si on lit entre les lignes, on peut comprendre que le cas Dembélé n’est pas un cas isolé.

La frustration monte dans le vestiaire

A en croire le journaliste, d’autres joueurs, essentiellement français, déplorent l’entêtement de Luis Enrique. Le coach espagnol refuse de donner sa chance à Milan Skriniar ou encore Randal Kolo Muani, ce qui fait parler dans le vestiaire. La situation de Presnel Kimpembe est différente. Revenu d’une grave blessure, le champion du monde 2018 est apte à jouer, mais Luis Enrique semble réticent à se relancer. En privé, Kimpembe a fait part de sa frustration.

Luis Enrique trahit par Barcola ?

Même ses soldats les plus fidèles commenceraient à l’abandonner. « Le chouchou Barcola s'est retourné contre lui » a dévoilé Daniel Riolo sur le plateau de l’After Foot sur RMC ce lundi soir. Pas sûr que cela suffise à remettre en question le rôle primordial de Luis Enrique dans la reconstruction du projet parisien.