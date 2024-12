PSG : «Un énorme foutage de g****e », Dembélé se fait dézinguer

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A la surprise générale, Luis Enrique s'est passé des services d'Ousmane Dembélé en début de rencontre face au FC Nantes. Un choix loin d'être anodin, surtout après son expulsion face au Bayern Munich mardi soir. Entré sur la pelouse du Parc des Princes à vingt minutes de la fin, l'international français a réalisé une performance indigne de son talent comme l'a noté le journaliste Bruno Salomon.

Est-ce un simple choix tactique ou une véritable sanction ? La question se pose lorsqu’il s’agit d’évoquer la non-titularisation d’Ousmane Dembélé face à Nantes ce samedi. A savoir si ce choix résulte de son expulsion en Ligue des champions, Luis Enrique a laissé planer le doute. « Non, non, c'est toujours un message que j'aime faire passer (...). Mon obsession, c'est de voir des joueurs qui ont envie de se battre. » a confié le coach du PSG.

Dembélé n'a pas débloqué la situation

Ce samedi soir, Ousmane Dembélé est entré en jeu pour participer aux ultimes minutes de la rencontre. Mais malgré quelques incursions dans la surface, l’international français n’a rien montré et a provoqué la colère de Bruno Salomon.

« Un "cadre" ne peut pas se comporter ainsi »

« L'entrée de Dembélé... on est sur un énorme foutage de gueule... un "cadre" ne peut pas se comporter ainsi » a lâché le journaliste de France-Bleu Paris sur X.