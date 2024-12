PSG : C'est du jamais vu en Ligue 1 face au FC Nantes !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après avoir perdu face au Bayern Munich en milieu de semaine en Ligue des Champions, le PSG avait à coeur de retrouver le chemin de la victoire. Quoi de mieux que le FC Nantes, en crise, pour cela. Cela ne s’est toutefois pas déroulé comme espéré pour les Parisiens. En effet, les joueurs de Luis Enrique ont été accrochés par les Canaris (1-1) dans une rencontre qui pourrait rester un moment dans les annales de la Ligue 1. Explications.

Ce samedi soir, le PSG avait rendez-vous avec le FC Nantes dans le cadre de la 13ème journée de Ligue 1. Et si le club de la capitale a réussi à conserver son invincibilité en championnat, le score n’est pas très flatteur pour l’équipe de Luis Enrique. Alors que Paris avait ouvert le score grâce à Achraf Hakimi, les Canaris ont recollé avec un but de Matthis Abline et jusqu’à la fin du match, le score n’a pas bougé (1-1). Ça s’est donc terminé sur un match nul décevant pour le PSG, qui aura tout fait pour tromper une deuxième fois Patrick Carlgren. En vain.

Le PSG bat des records

C’est un point qui fait du bien pour le FC Nantes, qui s’est accroché à ce match nul. Les Canaris ont défendu une très grande partie de la rencontre, laissant ainsi la possession au PSG de Luis Enrique. Cela s’est alors soldé par des statistiques historiques pour le club de la capitale à la fin de la rencontre. En effet, le PSG a terminé avec 84,1% de possession de balle, jamais une équipe a fait mieux en Ligue 1 depuis qu’Opta analyse la compétition. Et ce n’est pas tout. En plus de cette possession, Paris a également tenté 1008 passes contre l’équipe d’Antoine Kombouaré. Là encore, ça n’avait jamais fait en Ligue 1.

Un pourcentage de victoires décevant

Néanmoins, suite à ce match nul face au FC Nantes, certains records sont un peu moins flatteurs pour le PSG de Luis Enrique. En effet, cette saison, le club de la capitale n’a remporté que 60% de ses matchs, soit le total le plus faible depuis la saison 2011-2012. De même, depuis qu’il a pris les commandes du PSG, Luis Enrique affiche un ratio de 63% de victoires, le plus faible ratio pour un entraîneur du club de la capitale depuis Antoine Kombouaré.