Mercato : Un attaquant est réclamé au PSG, Luis Enrique règle ses comptes

Depuis le début de la saison, le PSG manque cruellement d'efficacité devant les cages. Et ils sont beaucoup à penser que le club parisien a commis une erreur en omettant de recruter un véritable avant-centre l'été dernier. Pendant des semaines, Luis Enrique a bricolé en installant des faux neuf, jusqu'à ce samedi et le retour de Gonçalo Ramos. Mais l'attaquant n'a pas réglé tous les problèmes, loin de là.

Ce n’est pas le retour de Gonçalo Ramos, qui stoppera les débats autour du recrutement d’un avant-centre. Certes, l’attaquant portugais est remis sur pied, mais il est encore loin de son meilleur niveau après une longue absence due à une blessure à la cheville. Face à Nantes, le buteur a dévié subtilement le ballon vers Achraf Hakimi sur l’action du premier but, avant de disparaître petit à petit, comme le reste de son équipe. Alors que certains réclament l’arrivée d’un nouveau numéro 9 cet hiver, Luis Enrique s’est montré taquin avec les journalistes.

« Là on a un vrai 9 et que se passe-t-il? »

« Vous m’avez tellement posé de questions sur le faux 9. Là on a un vrai 9 et que se passe-t-il? Comme si la solution était cela. Je rigole, mais c’est la réalité. Si on fait quatre matches sans marquer avec un vrai 9 on cherchera quoi? La solution n’est pas en un joueur dans cette équipe. C’est un sport collectif. Maintenant, plus sérieusement, Gonçalo Ramos a joué son premier match titulaire de la saison, son premier entier ce qui est une grande nouvelle. Gonçalo est un joueur de surface qui génère beaucoup d’occasions, se déplace bien, nous donne de la continuité. Un joueur très intéressant pour nous et je suis content de son apport pendant le match » a confié le coach du PSG en conférence de presse.

Luis Enrique justifie sa décision

Au micro de DAZN, Luis Enrique avait déjà mentionné le rôle de renard des surfaces de Gonçalo Ramos. « Nous utilisons le n°9 en fonction du profil du joueur. Gonçalo est un joueur de surface, il nous donne aussi de la continuité en dehors mais aujourd’hui on pensait qu’il fallait un profil comme cela » a déclaré l’entraîneur espagnol.