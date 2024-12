Luis Enrique : La tension monte avec une star du PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce samedi, le PSG n’a finalement pu faire mieux qu’un match nul face au FC Nantes (1-1). Une rencontre pour laquelle Presnel Kimpembe n’était même pas dans le groupe parisien. Alors que le défenseur central avait pourtant fait le déplacement pour la rencontre face au Bayern Munich, Luis Enrique n’a pas sélectionné pour le match contre les Canaris. De quoi faire grimper la tension visiblement entre les deux hommes.

Cela fait depuis février 2023 que l’on a plus revu Presnel Kimpembe sur un terrain avec un maillot du PSG. Néanmoins, le retour à la compétition de l’international français est plus proche que jamais. En effet, à la surprise générale, le Parisien figurait dans le groupe pour le choc face au Bayern Munich, où il est finalement resté en tribunes. Tout aussi surprenant, Kimpembe n’était pas dans les joueurs appelés par Luis Enrique pour le match entre le PSG et le FC Nantes ce samedi (1-1).

« Il fait part de sa frustration »

Comment expliquer alors cette absence de Presnel Kimpembe avec le PSG ? Le Parisien expliquerait se sentir bien et prêt à jouer, mais Luis Enrique ne l’a donc pas appelé pour jouer contre le FC Nantes. Une surprise pour tout le monde au sein du club de la capitale. En effet, ce samedi, pour L’Equipe, différentes sources au PSG expliquent à propos du cas Kimpembe : « Il n'a pas compris son absence, clairement. Il fait part de sa frustration auprès de plusieurs membres du club face à cette situation. Il s'est demandé comment il pouvait être dans le groupe mardi et pas samedi, alors que rien ne s'est passé entre les deux rencontres ».

« Il cherche à comprendre ce qu'il se passe »

« Il a toujours accepté les décisions de la direction sportive et surtout du coach. Toutefois, l'absence de cohérence des décisions, à quelques jours d'intervalle, est incompréhensible pour le joueur. (…) Il cherche à comprendre ce qu'il se passe. Il se demande d'où vient le problème », ont poursuivi ces sources au PSG concernant la situation actuelle de Presnel Kimpembe, qui n’y comprend rien de la gestion de Luis Enrique.