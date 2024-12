PSG : Marquinhos entre encore dans l'histoire !

Jean de Teyssière

Le PSG n’a pas réussi à emballer la rencontre face au FC Nantes, pourtant en grande difficulté avec quatre défaites d’affilées avant de venir au Parc des Princes. Match nul 1-1 qui n’empêche pas le PSG de conserver une avance plus que confortable en tête du championnat de France de Ligue 1. D’ailleurs, dans cette compétition, Marquinhos est devenu le deuxième joueur de l’histoire du PSG à y disputer 300 matchs.

Depuis 2013, Marquinhos défend les couleurs du PSG. L’international brésilien est rapidement devenu un élément important du club et en est devenu le capitaine. Légende du club, il a à nouveau marqué l’histoire du club face à Nantes.

«Paris est un grand club»

Au mois d’avril dernier, Marquinhos était déjà entré dans l’histoire du PSG en devenant le joueur le plus capté de l’histoire du club, dépassant les 435 matchs de Jean-Marc Pilorget. Il avait alors été très ému de ce record : « On n'y pense pas forcément, je ne me suis jamais dit que je pouvais battre ce record. Et puis les matches passent, et on atteint ce nombre. C'est une très grande fierté, parce que comme pour Jean-Marc, on a joué pour ce club que l'on aime tant. On se sent bien ici, c'est notre maison, Paris est un club qui m'a permis de grandir, de jouer de grands matches, de découvrir l'Europe. C'est aussi pour ça que j'ai eu envie de rester aussi longtemps. »

Marquinhos, 300 matchs en Ligue 1 !

Face à Nantes ce samedi, Marquinhos a passé un autre cap dans sa grande carrière au PSG en disputant son 300ème match de Ligue 1 sous le maillot parisien. Néanmoins, le record du plus grand nombre de matchs en Ligue 1 est toujours réservé à Jean-Marc Pilorget qui a en joué 371. Mais Marquinhos devient donc le deuxième joueur de l’histoire du PSG à disputer 300 matchs avec le club de la capitale en Ligue 1.