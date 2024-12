PSG : Al-Khelaïfi insulté à l’étranger, son clan sort du silence

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La semaine passée, le PSG s’inclinait en Ligue des Champions à l’occasion de son déplacement sur la pelouse du Bayern Munich (1-0). Une rencontre en marge de laquelle Nasser Al-Khelaïfi, président parisien, s’est retrouvé pris pour cible par différentes banderoles dans le stade de la part des supporters bavarois. Ce à quoi le clan Al-Khelaïfi a répondu.

Mardi dernier, Nasser Al-Khelaïfi avait reçu un accueil particulier des supporters du Bayern Munich. En effet, le président du PSG s’est retrouvé visé par des banderoles, où on pouvait alors lire : « Ministre, propriétaire d'un club, détenteur des droits TV, ex-membre du ComEx de l'UEFA et au conseil d'administration de l'ECA en même temps ? », ou encore « Le foot c'est moi ? Va te faire foutr*, Nasser le ploutocrate ! ».

Le clan Al-Khelaïfi étonné

Suite à cette affaire, il n’y a eu aucune réaction officielle du PSG ou encore de Nasser Al-Khelaïfi. Toutefois, pour Le Figaro, des proches du président parisien ont exprimé leur étonnement face à de tels commentaires.

« Ça n’existe pas et ça arrive au PSG »

Daniel Riolo avait lui aussi réagi à ces banderoles contre Nasser Al-Khelaïfi, hallucinant d’une telle situation. « Est-ce que ça a déjà existé un stade où une équipe joue à l’extérieur et tu as une banderole préparée par des supporters avec la tronche du président adverse qui se fait insulter. Ça n’existe pas. Ça existe au PSG. Ça veut dire à quoi en est réduit ce club aujourd’hui. Rendons nous compte à quel point ce club est malade. Ça n’existe pas et ça arrive au PSG », avait lâché le journaliste RMC.