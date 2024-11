Neymar et Messi ont rendu un grand service au PSG

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent au club depuis 2014, Warren Zaïre-Emery a impressionné lors de ses années de formation à tel point qu'il est l'un des éléments centraux de l'effectif actuel à seulement 18 ans. Le milieu de terrain a pu profiter de l'expérience de grands joueurs au club ces dernières années pour progresser, à l'image de Kylian Mbappé bien sûr mais aussi Neymar et Lionel Messi.

Jeune pépite issue du centre de formation, Warren Zaïre-Emery a gravi les échelons à une vitesse impressionnante. Le Français a battu des records de précocité pour être là où il est à l'heure actuelle en attendant de s'imposer un peu plus en Equipe de France. A l'aise dans son club de toujours, il a pu bénéficier de conseils avisés de la part de grands joueurs qui ont porté le maillot du PSG récemment. Des conseils qui l'ont beaucoup aidé.

PSG : Mbappé est parti, Luis Enrique tient son remplaçant ? https://t.co/Dtz5QxgzMI pic.twitter.com/RyMtrmEIh8 — le10sport (@le10sport) November 30, 2024

« J’ai toujours écouté ce qu’on m’a dit »

Très attentif aux conseils des joueurs d'expérience, Warren Zaïre-Emery a vu passer de grands noms à ses côtés dans les vestiaires. « J'ai eu la chance de m’entraîner avec des grandes stars. Je pense à Messi, Neymar, Mbappé, Sergio Ramos, Marco Verratti. Tu regardes, et tu prends exemple. Ce sont des joueurs qui ont un talent fait dans le football que tu peux juste regarder et écouter les conseils qu’ils te donnent. Bon, avec la langue, c’était compliqué, car j’étais jeune, je ne comprenais pas bien l’espagnol et l’anglais. Maintenant, ça va. Je ne comprends pas tout, mais ça va (rire). Mais ils passaient par des plus âgés qui traduisaient, et j’ai toujours écouté ce qu’on m’a dit. Ça me sert encore aujourd’hui » avoue-t-il dans une interview pour So Foot 100% Ados.

Un élément central

Depuis le début de la saison, Warren Zaïre-Emery est un joueur très utilisé par Luis Enrique malgré quelques critiques. Le milieu de terrain n'a quasiment pas raté une titularisation et s'est imposé comme un des piliers de l'effectif du PSG. A lui d'essayer de prendre une nouvelle dimension au cours de la saison et finir par devenir également un élément important de l'Equipe de France.