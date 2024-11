PSG : Luis Enrique est-il l'homme de la situation ?

La rédaction

Et si le PSG ne survivait pas à la saison régulière de la Ligue des champions ? A trois journées de la clôture de ce championnat européen, le Paris Saint-Germain ne figure pour le moment pas dans les places qualificatives pour le tour suivant. Luis Enrique ne cesse cependant de publiquement se dire satisfait des performances de son équipe en C1 malgré les défaites. Certains observateurs soulignent un déni de la part du coach espagnol et un manque de progression de son équipe. Est-il l'entraîneur adéquat pour être à la tête du projet sportif du PSG ? C'est notre sondage du jour !

Le PSG n'y arrive pas en Ligue des champions. Depuis le coup d'envoi de la saison régulière, les hommes de Luis Enrique n'ont remporté qu'un seul match aux forceps contre Gérone (1-0), ont concédé le match nul au Parc des princes face au PSV Eindhoven (1-1) et ont été défaits à trois reprises à l'occasion des chocs contre Arsenal (0-2), l'Atletico de Madrid (1-2) et le Bayern Munich (0-1). Avant les trois derniers rendez-vous de cette saison régulière de C1 contre le RB Salzbourg, Manchester City et le VfB Stuttgart, le PSG est actuellement éliminé de la phase à élimination directe, étant à la 25ème position du classement, en dehors donc des 24 qualificatives pour les prochains tours.

«Je suis satisfait de ce que j'ai vu»

Malgré la nouvelle défaite du PSG en Ligue des champions contre le Bayern Munich, Luis Enrique s'est dit satisfait et optimiste en conférence de presse pour la suite au vu de la prestation de son équipe à l'Allianz Arena mardi soir.

« L'équipe a été digne de confiance à Munich, on a compliqué les choses pour eux. Je n'ai pas vu une équipe qui a plus gêné cette formation que nous cette saison. Je sais qu'on est jugé sur les résultats mais j'ai aimé ce que j'ai vu de mon équipe. (...) Je suis satisfait de ce que j'ai vu. J'ai dit une chose à la fin du match : tous les matchs donnent beaucoup d'informations. Elles ne sont pas dans un sac troué. Tout ça a de l'importance sur les décisions que je prends ».

«Ils auront des comptes à rendre»

Mais est-ce vraiment suffisant ? Luis Enrique a rabâché dernièrement ne pas devoir gagner et que sa mission consiste à bâtir une équipe dans la lignée du projet sportif mis en place avec le conseiller football du PSG qu'est Luis Campos. L'entraîneur espagnol est contractuellement lié au Paris Saint-Germain jusqu'en juin prochain, mais se serait déjà mis d'accord avec ses dirigeants sur une prolongation de contrat afin de rester deux saisons supplémentaires. Le Parisien dévoilait d'ailleurs début novembre que Campos disposerait d'une offre pour le renouvellement de son bail courant jusqu'en fin de saison. Néanmoins, les deux hommes devront rendre des comptes en cas d'élimination dès la saison régulière de C1 selon Jérôme Rothen.

« Al-Khelaïfi fait confiance à deux personnes pour le sportif : Luis Enrique et Luis Campos, surtout Campos. C'est sur eux qui faut taper. Il renouvelle sa confiance à une équipe qui a été formée par Luis Campos et Luis Enrique. Après, c'est comme tout chef d'entreprise, lui c'est un patron qui a dépensé beaucoup d'argent. T'en fais pas que s'ils finissent en dehors des clous en Ligue des champions, le duo Luis Campos et Luis Enrique, même s'il est très content de ce qui se passe au quotidien et qu'il aura peut-être été prolongé d'ici-là, et bien ils auront des comptes à rendre ».

Pendant l'émission Rothen s'enflamme diffusée vendredi soir sur RMC, Emmanuel Petit a d'ailleurs évoqué un certain déni de la part de Luis Enrique. Le champion du monde 98 a estimé que son équipe au PSG ne progressait pas ou du moins plus. Est-il toujours l'homme de la situation pour le Paris Saint-Germain ?